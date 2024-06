Xhaka abgemeldet ++ Schär fällt ab ++ Shaq mit Geniestreich

Die Schweizer Nati vor dem Spiel gegen Schottland. KEYSTONE

Gerockt hat die Nati gegen die Schotten nicht. Am Ende wirds ein 1:1 – und das sind die Noten unserer Nati-Stars.

Michael Wegmann aus Köln Patrick Lämmle

Note: 4.5 Tor Yann Sommer

Ist immer auf dem Posten, tolle Parade in Halbzeit 1. Was von den Schotten auf ihn zukommt, hält er. Einzig von Schärs Ablenker wird er bezwungen.

Note: 3.0 Verteidigung Fabian Schär

Unglücklich, wie er den harmlosen Abschluss von McTominay unhaltbar für Sommer ablenkt. Glück in Minute 67, als er Hanley nicht eng genug deckt, dessen Kopfball aber nur an den Pfosten klatscht. Dann kriegt er noch einen an die Nase. Ein gebrauchter Abend.

Note: 5.5 Verteidigung Manuel Akanji

Abgeklärt und unaufgeregt. Mit einer grossen Rettungsaktion in der Nachspielzeit. Der beste Schweizer an diesem Abend – und zurecht zum «Man of the Match» gewählt.

Note: 4.0 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Guter Start. Nach seiner Gelben Karte (31.) dann mit der einen oder anderen Unsicherheit. Fängt sich nach dem Seitenwechsel wieder.

Note: 4.0 Mittelfeld Silvan Widmer

Verzieht in der 28. Minute aus bester Position. Der eine oder andere Fehlpass drin. Kämpferisch top.

Note: 3.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Hat hartes Brot zu kauen, weil der Schotte McTominay unseren Regisseur auf Schritt und Tritt verfolgt. Hinzu kommen zwei, drei von ihm ungewohnte Fehlpässe.

Note: 4.0 Mittelfeld Remo Freuler

Sichert ab und läuft die Räume zu. Hält den kampfstarken Schotten dagegen. Kann die Rolle des Spielgestalters für den aus dem Spiel genommenen Xhaka jedoch nicht ausfüllen.

Note: 4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Hat viele Ballberührungen und sammelt Kilometer. Er macht mit Ball am Fuss meist das Einfache und das macht er gut.

Note: 4.0 Sturm Dan Ndoye

Pech, weil er beim vermeintlichen 2:1 knapp im Abseits steht. Andere Hochkaräter lässt er liegen. Bringt alles mit, bis auf die Effizienz. Positiv formuliert: Er kommt zu Chancen. Negativ: Er versemmelt alle.

Note: 5 Sturm Xherdan Shaqiri

Beim Gegentor trabt er nur zurück, wird von Mit- und Gegenspielern überspurtet. Dann der Geniestreich: Shaq schaut kurz auf und zirkelt den Ball ins Eck. Alles aus dem Lauf und mit einer Ballberührung.

Xherdan Shaqiri hämmert den Ball wunderbar in der Winkel Xherdan Shaqiri trifft sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Schottland. 19.06.2024

Note: 4 Sturm Ruben Vargas

Wirblig und schnell, spielt mit dem Messer zwischen den Zähnen. Herrliche Dribblings, im Abschluss jedoch – ähnlich wie Ndoye – zu ungenau.

Eingewechselte Spieler

– Mittelfeld Leonidas Stergiou

Kommt in. der 86. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt in der 74. Minute für Vargas. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Vincent Sierro

Kommt in der 74. Minute für Freuler. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Sturm Zeki Amdouni

Kommt in der 86. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Sturm Breel Embolo

Kommt in der 60. Minute für Shaqiri. Zu kurz für eine Bewertung.

