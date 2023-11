Vargas, Zakaria und Garcia stark ++ Akanji und Xhaka fallen durch

Manuel Akanji, Granit Xhaka und Eray Cömert (v.l.n.r.) haben einiges zu besprechen. Bild: Keystone

Obschon sich die Schweiz für die EM qualifiziert, kommt nach dem 1:1 gegen Kosovo nicht wirklich Freude auf. Die Spieler in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel 6 – Sackstark

5 – Gut

4 – Genügend

3 – Schwach

2 – Sehr schwach

1 – Unterirdisch Mehr anzeigen

Note 3.5 Torhüter Yann Sommer

In der 29. Minute steht Sommer ein erstes Mal im Fokus als er sich auf ein riskantes Spiel einlässt und schliesslich ziemlich rüde gefoult wird. Beim Gegentor in der 82. Minute ist er dann machtlos, wobei man in München jetzt möglicherweise wieder über fehlende Zentimeter sprechen würde …

Note 4.5 Rechter Aussenverteidiger Eray Cömert

Cömert, normalerweise ein Mann für die Innenverteidigung, spielt aus der Not geboren als Rechtsverteidiger. Und er erledigt seinen Job in der Defensive sehr solid und gefällt auch immer wieder mit Rushes nach vorne.

Note 3 Innenverteidiger Manuel Akanji

Akanji zeigt zwei Gesichter. In manchen Zweikämpfen behauptet er sich sackstark, setzt seinen Körper hervorragend ein und lässt die Gegenspieler regelrecht an sich abprallen. Aber es läuft nicht alles rund. Einmal, da spielt er einen Pass unbedrängt direkt ins Aus, eine Unkonzentriertheit, die ihm im ManCity-Dress so schon lange nicht mehr passiert ist. In der 37. Minute verliert er ein Kopfballduell, nach dem es hinten beinahe einschlägt. Beim Gegentor sieht Akanji dann alles andere als gut aus.

Akanji: «Für die Auslosung ist der Gruppensieg wichtig» 19.11.2023

Note 4 Innenverteidiger Nico Elvedi

Elvedi spielt die Kugel meist zu seinem Nebenmann, den Spielaufbau überlässt er lieber seinen Teamkollegen. In der 56. Minute spielt er dann aber für einmal einen üblen Fehlpass, allerdings ist schon Xhakas Zuspiel auf ihn nicht gerade von hoher Qualität. Stark dann, wie er in der 61. Minute in höchster Not rettet. Zwischen der 77. und 80. Minute hat er gleich drei gute Defensivaktionen. Beim Gegentor passt die Abstimmung mit Akanji nicht.

Note 5 Linker Aussenverteidiger Ulisses Garcia

Garcia spielt anstelle von Nati-Urgestein Rodriguez und weiss zu gefallen. Kurz vor der Pause beendet er ein ewig langes Hin- und Hergeschiebe, indem er einfach mal in den Abschluss geht, auch seine Pirouette in der 59. Minute ist schön anzusehen. Und mit seiner Flanke steht er auch am Ursprung des Schweizer Führungstreffers kurz nach der Pause.

Note 5 Zentraler Mittelfeldspieler Denis Zakaria

Zakaria ist ein Aktivposten, der auch gerne mal Verantwortung übernimmt. In der 14. Minute hat er einen Energieanfall, durchbricht das gegnerische Mittelfeld und leitet so eine Topchance ein. Auch beim Treffer der Schweizer hat er seinen Kopf im Spiel, rund zwei Minuten später glänzt er mit einer überragenden Balleroberung. Schön auch, wie er sich in der 72. Minute durchtankt und dann auf Okafor passt. Er ist der auffälligste und mutigste Mittelfeldspieler der Schweiz an diesem Abend. In der 76. Minute sieht er dann noch die Gelbe Karte.

Note 3 Zentraler Mittelfeldspieler Granit Xhaka

Alles in allem ist es ein pomadiger Auftritt des Captains. Natürlich hat er wieder viele Ballkontakte und die Passquote dürfte nicht allzu schlecht sein. Doch er sorgt kaum einmal für eine Tempoverschärfung. In der 58. Minute sieht er für ein übles Tackling Gelb, es wirkt wie ein Frustfoul und das, obwohl die Schweiz zu diesem Zeitpunkt 1:0 führt. Drei Minuten später unterläuft ihm ein Ballverlust, den er sich nicht erlauben darf. Wirklich gut ist eigentlich nur ein Zuspiel auf Okafor, mit dem er einen brandgefährlichen Angriff einleitet.

Xhaka: «Im Sommer fragt niemand, wie die Quali war» 19.11.2023

Note 3.5 Zentraler Mittelfeldspieler Remo Freuler

Man merkt Freuler in den Startminuten an, dass er hochmotiviert ist. Seine Körperspannung ist beeindruckend, er unterbindet einen Konter (13.) und fällt zwei Minuten später mit einer starken Balleroberung auf. Doch Freuler ist es auch, der in der 17. Minute aus kürzester Distanz den Ball über den Kasten spediert. In der 55. Minute macht er es dann vermeintlich besser und haut die Kugel ins Netz, doch wegen einer Abseitsposition zählt der Treffer nicht. In der 66. Minute macht er Klub-Kollege Aebischer Platz.

Note 4.5 Rechter Flügelspieler Xherdan Shaqiri

Shaqiri bereitet mehrere Chancen vor, immer wieder blitzt seine Klasse auf. Die Schweizer Offensive ist mit Shaqiri definitiv interessanter als ohne ihn. Aber alles will dem Edeltechniker dann auch nicht gelingen, mehrere Flanken sind eine sichere Beute der Kosovaren und er leistet sich auch den einen oder anderen Ballverlust.

Shaqiri: «Wir müssen jetzt nicht über dieses Spiel reden» 19.11.2023

Note 4.5 Stürmer Noah Okafor

Okafor harmoniert gut mit Vargas und es gefällt, wie der Stürmer der AC Milan sich traut, ins Eins-gegen-Eins zu gehen. In der 67. Minute schüttelt er seinen Gegenspieler ab, hebt den Kopf und passt zur Mitte. Dort findet er Aebischer, dessen Schuss kurz vor der Linie geklärt wird. In der 75. Minute wird er ausgewechselt.

Note 5.5 Linker Flügelspieler Ruben Vargas

Vargas hat gegen Israel getroffen und er tut es auch gegen Kosovo. Kurz nach der Pause ist er hellwach, steigt in die Luft und nickt ein zum 1:0. Und wenn sich einer diesen Treffer verdient hat, dann Vargas. Denn er ist ein Aktivposten. Schon in der 5. Minute kommt er zur ersten Topchance, nach einem Doppelpass mit Shaqiri schiesst er knapp am Pfosten vorbei. Vom Einsatz her gibt es bei Vargas ohnehin kaum je etwas zu bemängeln.

Eingewechselte Spieler

Note 3.5 Ab 66. Minute für Freuler Michel Aebischer

Kaum auf dem Platz leistet er sich ein unnötiges Foul. Noch immer sind keine zwei Minuten seit seiner Einwechslung vergangen, da trifft er aus vollem Lauf beinahe zum 2:0, doch sein Abschluss wird noch vor der Torlinie geklärt.

Note – Ab 75. Minute für Vargas Dan Ndoye

Zu kurz für eine Benotung.

Note – Ab 75. Minute für Okafor Zeki Amdouni

Zu kurz für eine Benotung.

Note – Ab 85. Minute für Shaqiri Renato Steffen

Zu kurz für eine Benotung.

Note – Ab 85. Minute für Cömert Filip Ugrinic

Zu kurz für eine Benotung.

Schweiz – Kosovo 1:1 (0:0)

St.-Jakob-Park, Basel. – 33'000 Zuschauer (ausverkauft). – SR Nobre (POR). – Tore: 47. Vargas 1:0. 82. Hyseni (Vojvoda) 1:1.

Schweiz: Sommer; Cömert (85. Ugrinic), Akanji, Elvedi, Garcia; Freuler (66. Aebischer), Zakaria, Xhaka; Shaqiri (85. Steffen), Vargas (75. Ndoye); Okafor (75. Amdouni).

Kosovo: Bekaj; Dellova, Aliti, Ilir Krasniqi; Hadergjonaj (73. Hyseni), Zyba (87. Hajrizi), Vojvoda, Berisha (66. Korenica); Bytyqi (46. Kastrati), Muslija; Rashani (46. Zeqiri).

Bemerkungen: Schweiz ohne Fernandes (gesperrt), Embolo, Rodriguez, Widmer (alle verletzt), Itten, Sow (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 17. Bytyqi. 29. Rashani. 58. Xhaka. 76. Zakaria.