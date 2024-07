Zubi: «Verliert England, wird Trainer Southgate geschnetzelt» Pascal Zuberbühler kennt die englische Medienlandschaft bestens. Bei einem Scheitern der Three Lions gegen die Schweiz werde es hässlich für England-Coach Gareth Southgate, sagt Zubi deshalb. 04.07.2024

Pascal Zuberbühler kennt die englische Medienlandschaft bestens. Bei einem Scheitern der Three Lions gegen die Schweiz werde es hässlich für England-Coach Gareth Southgate, sagt Zubi deshalb.

Von Michael Wegmann aus Stuttgart Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Coup über Italien fordert die Schweiz am Samstag England im EM-Viertelfinal.

Die Three Lions enttäuschten bisher und schrammten nur haarscharf an einem frühzeitigen Aus vorbei.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler befürchtet schlimme Schlagzeilen für Trainer Gareth Southgate, falls die Engländer gegen die Nati rausfliegen. Mehr anzeigen

Das Ende der Ära Gareth Southgate schien schon beschlossen – dann kippte das Achtelfinale gegen die Slowakei. Nach dem Geniestreich von Jude Bellingham in der Nachspielzeit und einem sehr glücklichen 2:1 nach Verlängerung gegen die Slowakei darf sich Southgate tatsächlich auf sein 100. Länderspiel als Cheftrainer freuen.

Bei einem Aus gegen die Slowakei wäre ein Rücktritt von Southgate nach der spielerisch bislang schwachen EM seiner Elf die logische Folge gewesen. Der 53-Jährige hat seinen Vertrag vor dem Turnier nicht verlängert, ein Ende der gemeinsamen Ära nach acht Jahren steht bevor.

Die englische Medienlandschaft geht aktuell hart ins Gericht mit Southgate. «Ja, die sind parat. Die haben die Notizblöcke parat, dicke Blöcke mit den grossen Buchstaben», meint Zubi und betont: «Das ist eine Situation, die für Southgate im Moment sehr, sehr, sehr schwierig ist. Wir wissen das alle. Er ist schon sehr lange englischer Nationalmannschaftstrainer. Er hat wunderbare Matches mit England gezeigt, aber er ist verdammt zum Gewinnen.»

Zubi weiter: «Jetzt hat man gesagt, die EM hier in Deutschland, die ist für England. England muss ins Finale kommen. Sonst wird er geschnetzelt».

Der frühere Nati-Goalie, der als Aktiver für West Bromwich Albion und Fulham spielte sowie später bei Derby County als Torhüter-Trainer arbeitete, hat mit vielen englischen Medien Interviews geführt. Dort sei die Schweiz mit ihren starken Leistungen ein grosses Thema. «Sie sind voll fokussiert auf die Schweiz», resümiert der 53-Jährige.

Im Viertelfinale treten die Three Lions am Samstag um 18 Uhr in Düsseldorf gegen die Nati an. Falls das Team um Bellingham und Captain Harry Kane tatsächlich noch den grossen Triumph realisieren und das 58 Jahre lange Warten auf einen Titel beenden will, muss ein Sieg her.