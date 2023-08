«Die deutschen Damen sind endlich auf dem Niveau der Herren angekommen»

Neubotag34

Es tut mir Leid für die deutschen Fussballfans. Im deutschen Fussball läufts

gleich ab wie in der deutschen Regierung, die in den obersten Etagen zerstören

Schritt für Schritt die über Jahre erarbeiteten Grundlagen ,die in der

Vergangenheit zum Erfolg führten. Man will alles neu erfinden und wird dabei immer noch gieriger und noch gieriger...schlimm