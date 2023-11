Akanji trifft bei Mega-Spektakel ++ Köhn glänzt als Penaltyheld ++ Schär nicht auf der Höhe

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Inter Mailand ist nicht zu stoppen und feiert in der 12. Runde den 10. Sieg. Bei acht dieser zehn Siege lässt Yann Sommer keinen Gegentreffer zu, eine fast schon unheimliche Bilanz. Auch in der Champions League hat er in den ersten vier Spielen zwei Mal zu Null gespielt. Beim 2:0-Sieg gegen Frosinone wird der Schweizer nur selten gefordert und darf sich über einen Traumtreffer seines Teamkollegen freuen.

Inter – Frosinone 2:0 12.11.2023

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

BVB-Keeper Gregor Kobel rückt bei der Niederlage gegen den VfB Stuttgart mit zwei verschuldeten Elfmetern in den Fokus – einen davon hält er. Und in der Presse und von Experten wird der Schweizer einmal mehr mit Lob überschüttet. Erstaunlich, auch ein Teamkollege ist trotz der Niederlage begeistert. So schreibt der nicht berücksichtigte Thomas Meunier während die Partie noch lief auf X: «Ohne Zweifel... Greg Kobel kann schon jetzt als ‹Spieler der Saison› bei uns ausgezeichnet werden.»

Without a doubt... Greg Kobel can already be rewarded "Player of the season" for us. #theWall #jesusKobel — Thomas Meunier (@ThomMills) November 11, 2023

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Die AS Monaco lässt zwar gegen Le Havre Punkte liegen, doch am Ende ist die Freude über den gewonnen Punkt wohl grösser. Denn in der 10. Minute der Nachspielzeit hält der stark aufspielende Philipp Köhn einen Elfmeter. Und wie er das tut! Der 25-Jährige hält die Kugel gleich fest, das sieht man auch nicht alle Tage. Der Schweizer Teamkollege Denis Zakaria spielt bei der Nullnummer ebenfalls über die volle Distanz.

Köhn hält mit Elfer-Parade in der 100. Minute Punkt für Monaco fest PSG-Verfolger Monaco hat sein 0:0 bei Le Havre seinem Schweizer Torhüter verdanken. Philipp Köhn pariert in der 10. Minute der Nachspielzeit einen viel diskutierten Penalty von Samuel Grandsir. 11.11.2023

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Bayer Leverkusen überrollt Union Berlin und zieht damit wieder am FC Bayern München vorbei, der tags zuvor die Tabellenführung übernahm. Xhaka besticht gegen die von Urs Fischer gecoachten Unioner im Mittelfeld mit seiner Übersicht und Ruhe am Ball. Die ideenlosen Berliner machen ihm das Leben aber auch nicht allzu schwer.

Gladbach 🇩🇪 Bundesliga Nico Elvedi

Gladbach schiesst am 11. Spieltag Wolfsburg gnadenlos aus dem Stadion, 4:0 heisst es am Ende. Elvedi legt einen konzentrierten Auftritt hin und hält in den Zweikämpfen gut dagegen. Nach knapp einer halben Stunde sieht er nach einem Foul gegen Maximilian Arnold die erste Gelbe Karte der Saison.

Augsburg 🇩🇪 Bundesliga Ruben Vargas

Beim 1:1 gegen Hoffenheim darf sich Ruben Vargas in der 53. Minute den Assist gutschreiben lassen. Für den 25-Jährigen ist es erst der zweite Skorerpunkt der Saison. Allerdings lässt Demirovic nach dem Zuspiel von Vargas noch drei Spieler stehen. Zu Reden gibt nach der Partie aber vor allem der Böllerwurf aus dem Gästesektor, der eine rund fünfminütigen Spielunterbrechung nach sich zog. Laut Polizeiangaben haben sich dabei elf Fans des FC Augsburg verletzt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Norwich City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship Christian Fassnacht

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen Cardiff City eröffnet Christian Fassnacht in der 22. Minute das Skore. Nach einer Ecke geht er am zweiten Pfosten vergessen und schiebt locker zur Führung ein. Für Fassnacht ist es der erste Skorerpunkt seit dem 2. September. Für Norwich kommt der Dreier nach zuletzt sechs sieglosen Spielen (5 Niederlagen) einem Befreiungsschlag gleich.

Toulouse 🇫🇷 Ligue 1 Vincent Sierro

Der 28-Jährige führt sein Team gegen Lille wie schon unter der Woche beim 3:2-Sieg gegen Liverpool in der Europa League als Captain an. Und beim 1:1 bereitet er den Ausgleichstreffer mit einer perfekten Freistoss-Flanke vor. Bereits gegen Liverpool glänzte er als Assistgeber.

🙄 Das war wohl nichts

Wolfsburg 🇩🇪 Bundesliga Cédric Zesiger

Der 25-Jährige spielt bei der 0:4-Klatsche gegen Gladbach in der Innenverteidigung durch. Bei den Gegentreffern steht er zwar nicht im Fokus, er verleiht der Defensive aber auch keine Stabilität. Wolfsburg steckt nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge (4 Niederlagen, 1 Remis) in der Krise.

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Auf die 0:2-Niederlage gegen Dortmund unter der Woche in der Champions League folgt bereits die nächste Enttäuschung. Gegen das schwach in die Saison gestartete Bournemouth verliert Newcastle 0:2. Beim ersten Gegentreffer sieht Schär nicht gerade vorteilhaft aus.

Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Zeki Amdouni

Der 22-Jährige feuert gegen Arsenal aus rund 25 Metern den ersten Warnschuss ab, den Raya ohne grösseren Probleme zur Ecke klärt. Viel mehr ist dann vom Nati-Stürmer bei der 1:3-Niederlage nicht zu sehen und so wartet er weiter auf seinen zweiten Saisontreffer. Burnley ist nach 12 Runden Tabellenletzter mit mageren vier Punkten auf dem Konto.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

FC Turin 🇮🇹 Serie A Ricardo Rodriguez

In der 72. Minute wird Torino-Captain Ricardo Rodriguez gegen Monza beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Tore fallen danach keine mehr. Gut, dass der 31-Jährige nicht durchspielen musste, denn in den kommenden Tagen muss er in der Nati ordentlich aufs Gaspedal drücken.

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Beim verrückten 4:4 gegen Chelsea nickt Akanji in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit herrlich zum 2:2 ein. Bei keinem der vier Gegentreffer trifft Akanji eine Schuld.

AC Milan 🇮🇹 Serie A Noah Okafor

Gegen Lecce (2:2) verspielen die Mailänder, bei denen Noah Okafor in der 10. Minute für Rafael Leão eingewechselt wird, eine 2:0-Führung. Die Mailänder haben keines der letzten vier Liga-Spiele gewonnen (2 Remis, 2 Niederlagen). Weil Napoli am Sonntag überraschend gegen Empoli verliert, bleiben die Mailänder Tabellendritter.