Aurèle Amenda hat sich sein Nati-Debüt mit Sicherheit anders vorgestellt. Bild: Keystone

Bittere Nachricht für Aurèle Amenda und Eintracht Frankfurt. Wie medizinische Checks ergeben, hat sich der 21-Jährige am Syndesmoseband verletzt und muss operiert werden.

Luca Betschart Luca Betschart

Aurèle Amenda gibt gegen Serbien am vergangenen Freitag sein Nati-Debüt und überzeugt mit einem starken Auftritt. Allerdings nimmt die Premiere ein unschönes Ende. Amenda verletzt sich in der Schlussphase am Sprunggelenk. Er kann die Partie zwar beenden, reist anschliessend aber vorzeitig aus dem Nati-Camp ab.

Am Dienstag folgt aus Frankfurt die bittere Nachricht: Amenda hat sich am Syndesmoseband verletzt und muss am Mittwoch gar operiert werden. Wie lange der Verteidiger ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Für Amenda ist es bereits die zweite Verletzung innerhalb des letzten halben Jahres. Im Sommer zog er sich eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn knapp zwei Monate ausser Gefecht setzte.

Update zu Amenda ℹ️



Die medizinischen Checks ergaben eine Verletzung des Syndesmosebandes. Der 21-Jährige wird sich am Mittwoch einer Operation unterziehen.



Gute Besserung, Aurèle! 🍀❤️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 19, 2024

Videos aus dem Ressort

Andreas Böni: «Jetzt muss fertig sein mit Jekami» Die Nati verabschiedet sich mit einer 2:3-Niederlage gegen Europameister Spanien aus der Liga A der Nations League. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni. 18.11.2024