Beckham wehrt sich gegen Schummel-Vorwürfe

David Beckhams Erfolg mit Inter Miami ruft einige Kritiker auf den Plan. Imago

Die jüngsten Siege von Inter Miami lesen sich wie ein Drehbuch für einen Action-Krimi. Im Mittelpunkt: Lionel Messi. Dass die Spiele in der MLS inszeniert gewesen sein sollen, ist für Klubbesitzer David Beckham aber nur eine Bestätigung für die gute Arbeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi hat in 8 Spielen für Inter Miami 10 Tore und 3 Assists erzielt und das Team in den US Open Cup Final geführt.

Es gab Manipulationsvorwürfe aufgrund der Leistungen von Messi und seinen Teamkollegen, aber David Beckham hat diese Vorwürfe gelassen zurückgewiesen.

David Beckham zeigt sich sehr stolz auf die Leistungen der Mannschaft und feiert die Erfolge auf seinen Social-Media-Kanälen. Mehr anzeigen

Bei Inter Miami läuft derzeit alles wie am Schnürchen. Und immer wieder zieht Neuzugang Lionel Messi dabei eine grosse Show ab. So auch zuletzt im Duell gegen Cincinnati. Miami gelang es hier nach einem Zwei-Tore-Rückstand am Ende noch im Elfmeterschiessen zu gewinnen und damit in den Final des US Open Cups einzuziehen. Messi hatte Miami zuvor mit einer starken Vorlage zum 3:3 in der 97. Minute in die Verlängerung gerettet.

Nur wenige Tage zuvor hatte das ehemalige Barcelona-Trio Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba Miami zum ersten Pokalsieg überhaupt verholfen – durch ein 10:9 im Elfmeterschiessen gegen Nashville. Zwei Krimis innerhalb weniger Tage. Da dauert es natürlich nicht lange bis erste Reporter eine heisse Verschwörung wittern.

Ein Einstand wie aus dem Märchen

Beckham reagiert auf die Manipulationsvorwürfe aber ganz gelassen. «Jedes Mal, wenn Leo eines dieser Tore schiesst, jedes Mal, wenn Sergio Busquets einen dieser Pässe spielt, jedes Mal, wenn Jordi Alba einen dieser Läufe macht, sagen die Leute: 'Ist das manipuliert? Das ist das grösste Kompliment, das man diesen Spielern machen kann, denn es ist wie ein Film.»

Das ist es tatsächlich. Vor allem, weil Messi einfach eingeschlagen hat wie eine Bombe. Der Argentinier absolvierte bislang acht Spiele für Inter Miami und erzielte dabei zehn Tore. Dazu lieferte der 36-Jährige noch drei Assists. Er läuft in jedem Spiel zur Hochform auf, etwas dass man in Paris bei ihm selten beobachten konnte.

Und so blieb Beckham dann auch nichts anderes übrig, als sich einfach nur über die Ergebnisse zu freuen. Nach dem Halbfinalerfolg im US Open Cup gegen Cincinnati schrieb er auf seinen Social-Media-Kanälen: «Wieder eine tolle Nacht in pink. Eine grossartige Leistung der Mannschaft und das nächste Finale. Ich bin sehr stolz.»