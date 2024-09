Yussuf Poulsen bereitet das 1:0 sehenswert vor und trifft per Fallrückzieher zum 2:0. Keystone

Vier Tage nach dem 2:0 gegen die Schweiz setzt sich Dänemark mit dem gleichen Resultat auch im Heimspiel gegen Serbien durch. Der Sieg ist verdient.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dänemark schlägt Serbien 2:0 und führt die Schweizer Gruppe nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum an.

Yussuf Poulsen bereitet das 1:0 mit der Hacke vor und setzt mit seinem Fallrückzieher zum 2:0 den Schlusspunkt. Mehr anzeigen

Was die Zuschauer in Kopenhagen in der 61. Minute zu sehen bekamen, war allein schon das Eintrittsgeld wert. Verteidiger Victor Kristiansen flankte in den Strafraum, wo Yussuf Poulsen den Ball mit einem Fallrückzieher ins Tor beförderte.

Der Stürmer vom Bundesligisten Leipzig hatte in der 36. Minute schon das 1:0 von Albert Grönbaek brillant vorbereitet. Der 23-jährige Grönbaek erzielte nach dem Länderspiel-Debüt gegen die Schweiz mit einem Abschluss aus etwa 13 Metern seinen ersten Treffer für die dänische Nationalmannschaft. Die Gastgeber trafen mit den ersten beiden Schüssen aufs Tor der harmlosen Osteuropäer, die am Donnerstag Europameister Spanien zu Hause ein Unentschieden (0:0) abgetrotzt hatten.

Es war für Dänemark im fünften Duell gegen Serbien der vierte Sieg. An der EM in Deutschland gab es in der Gruppenphase ein 0:0.

sda