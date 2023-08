Sackstarkes Debüt von Xhaka ++ Omlin mit Assist ++ Schär stoppt Haaland mit Monster-Tackling

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Dortmund Starke Paraden Gregor Kobel

Dortmund feiert zum Auftakt einen schmeichelhaften 1:0-Sieg gegen Köln. Kobel hat mit zwei starken Paraden (54. und 78. Minute) seinen Anteil am Dreier. Der 25-Jährige ist im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen bereits wieder in einer beneidenswerten Form.

Gladbach Durchzogen Jonas Omlin

Viermal muss Omlin hinter sich greifen und dennoch holt Gladbach gegen Augsburg (4:4) einen Punkt. Einzig beim vierten Gegentreffer hinterlässt der Schlussmann nicht den besten Eindruck. Stark: Omlin sichert sich einen Skorerpunkt, beim 3:1 lanciert er Ngoumou mit einem präzisen Auskick.

Gladbach Nicht im Aufgebot Nico Elvedi

Beim 4:4 gegen Augsburg steht Elvedi nicht im Kader. Es ist davon auszugehen, dass er schon bald für einen neuen Verein spielt.

Bayer Leverkusen Chef im Mittelfeld Granit Xhaka

Nach dem 8:0 im Cup gegen Teutonia 05 setzt Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auftakt ein dickes Ausrufezeichen. Die Werkself schlägt RB Leipzig 3:2. Xhaka ist der Dirigent, Antreiber und Anführer im zentralen Mittelfeld, den sich Trainer Xabi Alonso gewünscht hat. Das 1:0 leitet der Königstransfer ein. Xhaka schafft es dann auch sogleich in die «kicker-Elf des 1. Spieltags».

Augsburg Torschütze Ruben Vargas

Nach der Peinlich-Pleite im DFB-Pokal gegen Unterhaching startet Augsburg spektakulär in die Bundesliga-Saison. Beim 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach reiht sich Vargas unter die Torschützen – der 25-jährige Flügelflitzer trifft in der 76. Minute zum zwischenzeitlichen 4:3. Sein Knaller aus spitzem Winkel scheint nicht ganz unhaltbar. Tief in der Nachspielzeit verschuldet Vargas dann den Elfmeter, der zum 4:4 führt. Allerdings ist der Entscheid höchst umstritten. Allerdings bekam zuvor auch Augsburg einen Elfer geschenkt.

Mainz 05 Klatsche Edimilson Fernandes

Mainz verliert gegen das von Urs Fischer gecoachte Union Berlin gleich mit 1:4. Ganz so klar wie das Resultat scheint, ist die Angelegenheit aber nicht, verschiesst doch Mainz in Person von Ludovic Ajorque gleich zwei Elfmeter. Vier Gegentore sind dennoch viel zu viel, Fernandes ist aber nicht das schwächste Glied in der Kette.

Mainz 05 Verletzt Silvan Widmer

Silvan Widmer fehlt verletzt.

Wolfsburg Souverän Cédric Zesiger

Wie schon im DFB-Pokal (6:0 gegen TuS Makkabi) spielt Zesiger gegen Aufsteiger Heidenheim über die volle Distanz. Die Wölfe gewinnen 2:0 und bleiben damit weiter ohne Gegentreffer. Das Deutschland-Abenteuer hätte also für den Innenverteidiger kaum besser beginnen können.

Darmstadt 98 Teileinsatz Filip Stojilkovic

Gegen Frankfurt wird der 23-Jährige in der 62. Minute eingewechselt, die Wende kann er aber nicht herbeiführen. Der Aufsteiger verliert 0:1.

VfL Bochum Kurzeinsatz Noah Loosli

Der 26-Jährige wechselte im Sommer von GC zu Bochum. Bei der 0:5-Schlappe gegen Stuttgart wird er in der 80. Minute eingewechselt und sorgt mit seinen Teamkollegen dafür, dass sich sein Team nicht noch weitere Gegentreffer einfängt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Starke Leistung Manuel Akanji

Unter der Woche gewinnt Akanji mit Champions-League-Sieger ManCity den UEFA Super Cup gegen Sevilla (Europa-League-Sieger) nach Elfmeterschiessen. Drei Tage später spielt Akanji erneut über die volle Distanz und feiert gegen Newcastle den nächsten Sieg (1:0). Der 28-Jährige zeigt eine starke Leistung.

Manchester City - FC Sevilla 5:4 n.E. 16.08.2023

Newcastle Monster-Tackling Fabian Schär

Schär geht also als Verlierer aus dem Duell mit Akanji. Allerdings macht auch er einen guten Job und lässt mit seinen Teamkollegen nicht viele gute Torchancen zu. Fantastisch, wie Schär in einer Szene mit einem Monster-Tackling Tormonster Erling Haaland stoppt.

Fabian Schär stoppt Erling Haaland im eigenen Sechzehner mit einem perfekten Tackling. Keystone

Und hier gibts die Szene auch noch im Video:

Nottingham Ersatz Remo Freuler

Beim 2:1-Erfolg gegen Sheffield United kommt Freuler erneut nicht zum Einsatz.

Burnley Spielfrei Zeki Amdouni

Die Partie gegen Luton Town findet zu einem späteren Zeitpunkt spät.

Brighton Nicht im Kader Andi Zeqiri

Brighton gewinnt gegen Wolverhampton wie schon gegen Luton Town 4:1 und steht damit nach zwei Runden mit dem Punktemaximum da. Zeqiri spielt in den Überlegungen von Coach Roberto de Zerbi keine Rolle.

Fulham Ersatz Kevin Mbabu

Fulham verliert zuhause gegen Brentford 0:3. Mbabu sitzt erneut auf der Ersatzbank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship

Norwich City Sieg eingetütet Christian Fassnacht

Christian Fassnacht steht im 3. Liga-Spiel erstmals in der Startelf und feiert mit Norwich City einen 3:1-Sieg gegen Millwall. In der 80. Minute wird der Nati-Spieler beim Stand von 3:0 ausgewechselt, Skorerpunkte sammelt er keine.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Zu-Null-Sieg Yann Sommer

Das Pflichtspieldebüt von Yann Sommer bei Inter Mailand ist geglückt. Beim 2:0-Sieg gegen Monza muss der Schweizer nur zwei Mal wirklich eingreifen und lässt am Ende kein Gegentor zu.

Inter – Monza 2:0 Serie A, 1. Spieltag, Saison 2023/24 19.08.2023

Inter-Expertin Yvonne Alessandro stellt sich den Fragen von blue News und erklärt, weshalb Sommer der richtige Mann ist und was es braucht, damit er es auch langfristig bleibt.

AC Milan Spiel am Montag Noah Okafor

Am Montag gastiert die AC Milan bei Bologna. Dabei könnten gleich drei Schweizer zum Einsatz kommen. Noah Okafor bei Milan und …

Bologna Spiel am Montag Michel Aebischer

… Michel Aebischer sowie Dan Ndoye bei Bologna.

Bologna Spiel am Montag Dan Ndoye

Im Gegensatz zu Aebischer ist Ndoye neu im Verein, er wechselte in diesem Sommer vom FC Basel in die Serie A.

FC Turin Spiel am Montag Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez startet am Montag (18.30 Uhr live auf blue Sport) gegen Cagliari in die neue Saison.

Genua Klatsche Silvan Hefti

Die Aufsteigerjungs liegen gegen Fiorentina bereits nach 11 Minuten 0:2 zurück, zur Halbzeit steht es bereits 0:3. Hefti steht in der Startelf und wird in der 60. Minute beim Stand von 1:4 ausgewechselt, dabei bleibt es dann auch. Bei den Gegentoren steht der 25-Jährige nicht im Fokus.

Hellas Verona Nicht im Kader Kevin Rüegg

Beim 1:0-Erfolg gegen Empoli steht Rüegg nicht im Kader.

Empoli Ersatz Nicolas Haas

Haas sieht die Niederlage gegen Hellas Verona von der Bank aus.

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Spiel am Montag Djibril Sow

Im Super Cup gegen Manchester City kam Sow nicht zum Einsatz, die nächste Chance auf Einsatzminuten gibt es am Montag. Sevilla muss auswärts bei Alaves antraben (19 Uhr live auf blue Sport).

Valencia Nicht im Kader Eray Cömert

Valencia schlägt Las Palmas ohne Cömert 1:0.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Zu-Null-Sieg Philipp Köhn

Monaco schlägt Strassburg 3:0 und führt nach zwei Runden die Tabelle an. Der Neuzugang feiert einen ruhigen Nachmittag.

AS Monaco Starker Auftritt Denis Zakaria

Zakaria spielt im Abwehrzentrum direkt vor Landsmann Köhn. In der 88. Minute macht er Platz für Chrislain Matsima. Der 26-jährige wird froh sein, endlich wieder seine Minuten zu bekommen. In den Monaten zuvor drückte er erst meist bei Juve und dann auch bei Chelsea die Bank.

AS Monaco Verletzt Breel Embolo

Breel Embolo hat sich anfangs August das Kreuzband gerissen und wird noch lange ausfallen.

Lorient So lala Yvon Mvogo

Lorient spielt gegen Nizza 1:1. Mvogo zeigt einige Paraden, agiert aber bei der Flanke vor dem Gegentreffer nicht wirklich stilsicher.

Toulouse Achtungserfolg Vincent Sierro

Sierro holt mit Toulouse zuhause gegen PSG einen Punkt. Beim 1:1 führt der 27-Jährige das Team erneut als Kapitän aufs Feld. In dieser Verfassung könnte der ehemalige U20-Nationalspieler auch ein Thema für die A-Nati werden.

Toulouse – PSG 1:1 Ligue 1, 2. Spieltag, Saison 2023/24 19.08.2023

Nizza Ersatz Jordan Lotomba

Beim 1:1 gegen Lorient kommt Lotomba nicht zum Einsatz.

Montpellier Ligue-1-Debüt Becir Omeragic

Beim 4:1-Auswärtssieg gegen Olympique Lyon wird Omeragic in der 5. Minute der Nachspielzeit eingewechselt. Viel passiert nach seiner Einwechslung nicht mehr, dennoch wird er sein Ligue-1-Debüt bestimmt in guter Erinnerung behalten.

Montpellier Nicht im Kader Gabriel Barès

Die Leihe des 22-Jährigen endete im Sommer und so kehrte er vom FC Thun zu Montpellier zurück. Dort kommt er allerdings bislang nicht zum Einsatz. Mal schauen, was die Zukunft bringt, noch ist das Transferfenster offen.

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire So lala Xherdan Shaqiri

Chicago Fire verliert in der Nacht auf Montag 1:3 gegen Orlando City. In der 24. Minute leitet der Kapitän das vermeintliche 1:0 mit einem brillanten Schnittstellenpass ein, doch der Treffer wird aufgrund eines hauchdünnen Abseits zurückgenommen. Shaqiri setzt einige Akzente, zählbares schaut dabei aber nicht heraus. In der 74. Minute wird der Nati-Crack verwarnt.

Chicago Fire Ausgewechselt Maren Haile-Selassie

Haile-Selassie läuft etwas unter dem Radar und wird in der 62. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Chicago Fire belegt in der Eastern Conference Platz 9 von 15 und muss aufpassen, die Playoffs nicht erneut zu verpassen.

St. Louis City Nächster Sieg Roman Bürki

Bürki feiert mit St.Louis City einen 6:3-Sieg gegen Austin und führt die Tabelle der Western Conference souverän an. Bei den Gegentoren ist der Captain zwischen den Pfosten machtlos.

Los Angeles FC Spiel am Donnerstag Eldin Jakupovic

Jakupovic spielt mit LAFC erst am kommenden Donnerstag gegen die Rapids.

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Torschütze Gregory Wüthrich

Innenverteidiger Gregory Wüthrich ist beim 1:0-Sieg gegen Lustenau der einzige Torschütze. Der 28-Jährige steht nach einer Ecke am zweiten Pfosten goldrichtig und braucht den Ball nur noch über die Linie zu schieben. Sturm Graz hat in den ersten vier Runden noch keinen Gegentreffer kassiert und sind mit 10 Punkten erster Verfolger der noch makellosen Salzburger.

RB Salzburg Verletzt Bryan Okoh

Der 20-Jährige kann einem nur leid tun. Aufgrund eines Kreuzbandrisses fiel er knapp 500 Tage aus und kämpfte sich langsam zurück. Doch inzwischen fehlt er wieder verletzt, da er sich noch vor der Saison im Testspiel gegen Inter Mailand eine gröbere Muskelverletzung zugezogen hat. Er wird voraussichtlich erneut mehrere Monate ausfallen. Ohne Okoh feiert Salzburg einen 5:1-Auswärtssieg gegen Hartberg.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen Nächste Runde Steven Zuber

Zuber erreicht mit AEK Athen in extremis die Champions-League-Playoffs. Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel, gerät AEK zuhause arg in Rücklage. Erst in der 2. Minute der Nachspielzeit erzielen die Griechen das 1:2 und retten sich vermeintlich in die Verlängerung. Aber es kommt noch besser, denn in der 10. Minute der Nachspielzeit verwandelt Vida einen Elfmeter zum 2:2. Bei der Aufholjagd steht Zuber nicht mehr auf dem Platz, doch mit seinem Treffer im Hinspiel hat er dennoch seinen Anteil am Weiterkommen.

🇭🇷 SuperSport HNL

Dinamo Ersatz Josip Drmic

Wie schon im Hinspiel verfolgt der 31-Jährige das Geschehen auf dem Rasen von der Bank aus.

NK Osijek Teileinsatz Petar Pusic

Osijek feiert in der 4. Runde den 3. Sieg (1:0 gegen Gorica) und ist noch ungeschlagen. Pusic wird in der Halbzeit eingewechselt, am Skore ändert sich aber nichts mehr.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Sieg beim Liga-Debüt Haris Seferovic

Der Mann aus Sursee feiert zum Saisonauftakt mit Al-Wasl einen 1:0-Sieg gegen die Emirates. In der 88. Minute wird er ausgewechselt, auf seinen ersten Skorerpunkt in der UAE Pro League muss er noch warten.