An der EM 2016 im Achtelfinal gegen Polen erzielt Xherdan Shaqiri sein vielleicht schönstes Tor im Nati-Dress. Keystone

Xherdan Shaqiri tritt nach 14 Jahren aus der Schweizer Nati zurück. Der Publikumsliebling mit dem genialen linken Fuss hat die Schweiz immer wieder jubeln lassen. Wir blicken zurück auf seine grössten Geniestreiche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 15. Juli 2024 gibt Xherdan Shaqiri seinen Rücktritt aus der Nati bekannt.

In seinen 14 Jahren als Nationalspieler hat Shaqiri 32 Tore erzielt und 34 Assists geliefert.

Besonders in grossen Spielen wuchs Shaqiri immer wieder über sich hinaus. Mehr anzeigen

Zwischen März 2010 und Juli 2024 bestritt Xherdan Shaqiri 125 Spiele für die Schweizer Nati. Dabei erzielte er 32 Treffer und bereitete 34 weitere vor. Shaqiri, wahlweise auch Zauberzwerg, Kraftwürfel oder Alpen-Messi genannt, war bis zu seinem letzten Einsatz der Mann für die grossen Momente.

3. März 2010: Debüt gegen Uruguay

Am 3. März 2010 debütiert Xherdan Shaqiri unter Ottmar Hitzfeld bei der 1:3-Testspielniederlage gegen Uruguay in der Schweizer Nati. Kurze Zeit später darf Shaqiri mit der Nati an die WM. In Südafrika kommt er im letzten Gruppenspiel gegen Honduras (0:0) zu einem Kurzeinsatz.

Xherdan Shaqiri bei seinem Debüt im Jahr 2010. Keystone

EM-Quali 2010: Shaqiris erstes Tor ist bereits ein Geniestreich

Seinen ersten grossen Auftritt hat Shaqiri dann bei seinem zweiten Pflichtspieleinsatz am 7. September 2010. In der EM-Quali bezwingt der zur Pause eingewechselte 18-jährige Shaqiri England-Goalie Joe Hart mit einem Traumtor aus grosser Distanz und bringt die Schweizer Hoffnungen auf einen Punktgewinn zurück – letztlich setzt es eine 1:3-Niederlage ab.

Shaqiris Premieren-Tor in der Nati ist bereits ein Geniestreich

EM-Quali 2011: Erster Hattrick und erste Gelbe Karte

Ein weiteres Ausrufezeichen setzt er am 6. September 2011. In der EM-Quali gerät die Schweiz gegen Bulgarien früh in Rückstand. Doch dann sorgt Shaqiri in der zweiten Halbzeit mit einem lupenreinen Hattrick im Alleingang für die Wende. Nach seinem Tor zum 2:1 entledigt er sich seines Shirts und sieht dafür die Gelbe Karte – nur drei weitere folgen bis zu Ende der Nati-Karriere noch.

Xherdan Shaqiri zieht nach seinem zweiten Treffer das Shirt aus. Imago

WM 2014: Shaqiris Hattrick gegen Honduras

Shaqiri geriet an der WM 2014 nach den ersten beiden Gruppenspielen in die Kritik. Doch wie so oft in solchen Momenten läuft er unter Druck zur Höchstform auf. Mit einem Dreierpack schiesst er am 25. Juni 2014 Honduras ab und die Schweiz ins Achtelfinale. Dort unterliegt die Nati Argentinien 0:1 nach Verlängerung. Hier siehst du die Shaqiri-Show im Video.

Xherdan Shaqiri erledigt Honduras im Alleingang und hat eine klare Botschaft an seine Kritiker. Imago

EM 2016: Das Traumtor gegen Polen

Auf den Tag genau zwei Jahre nach seinem Hattrick gegen Honduras, erzielt Shaqiri im EM-Achtelfinal gegen Polen eines seiner schönsten Tore. In der 82. Minute steigt der Zauberzwerg in die Höhe und trifft per Seitfallzieher zum 1:1. Das Tor bleibt für ewig in Erinnerung, auch wenn die Schweiz später im Elfmeterschiessen verliert und aus dem Turnier ausscheidet.

Das vielleicht spektakulärste Shaqiri-Tor im Nati-Dress

WM 2018: Siegtor gegen Serbien – Doppeladler inklusive

Am 22. Juni 2018 wird Shaqiri im hochemotionalen WM-Gruppenspiel gegen Serbien Sekunden vor Schluss in die Tiefe geschickt und vollendet den Angriff mit dem Tor zum 2:1. Er reisst sich das Shirt vom Leib und sorgt mit dem Doppeladler-Jubel für grosse Schlagzeilen. Auch die zweite von vier Gelben Karten während seiner Nati-Karriere sieht er, weil er sich das Trikot auszieht.

Xherdan Shaqiri zeigt den Doppeladler-Jubel. Keystone

EM 2021: Doppelpack gegen Türkei und Tor gegen Spanien

An der EM 2021 steht die Schweiz nach zwei Gruppenspielen massiv unter Druck. Gegen die Türkei muss ein Sieg her. Ein Spiel, gemacht wie für Shaqiri. Einmal mehr trifft er in einem wichtigen Spiel doppelt und führt die Schweiz so zu einem 3:1-Sieg. Es ist der Beginn eines kleinen Sommermärchens, denn die Schweiz schafft es danach bis ins Viertelfinale. Dort trifft Shaqiri gegen Spanien zum 1:1 – der Traum vom Halbfinal platzt erst im Elfmeterschiessen.

Xherdan Shaqiri feiert seinen Treffer zum 3:1 im Spiel gegen die Türkei. Keystone

WM 2022: Shaqiri trifft schon wieder gegen Serbien

An der Winter-WM in Katar liefert Shaiqiri beim 1:0-Sieg gegen Kamerun den Assist zum Siegtor. Im zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien (0:1) setzt in Murat Yakin auf die Bank. Gegen die Serben darf er dann wieder von Beginn an ran und natürlich liefert er. Nach 20 Minuten schiesst er das Führungstor auf dem Weg zum 3:2-Sieg.

Schweizer Flagge statt Doppeladler: Shaqiri und Co. haben aus der Vergangenheit gelernt. Keystone

EM 2024: Weltklassetor gegen Schottland

An der EM 2024 kommt Shaqiri nur in zwei von fünf Spielen zum Einsatz, doch das reicht, um seine Klasse aufblitzen zu lassen. Gegen Schottland darf er von Beginn an ran – und er dankt es mit einem Traumtor. In der 26. Minute schiesst er den Ball ins Lattenkreuz und beruhigt so die Nerven aller Schweizer, denn es ist der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dabei bleibt es dann auch. Mit dem Tor schreibt Shaqiri auch ein Stück Fussballgeschichte.

Xherdan Shaqiri hämmert den Ball wunderbar in der Winkel

EM 2024: Ein letzter Geniestreich gegen England

Nach seinem Traumtor kommt er gegen Deutschland und Italien wieder nicht zum Einsatz. Auslauf erhält er erst wieder im EM-Viertelfinal gegen England. In der 109. Minute kommt er ins Spiel und entscheidet dieses beinahe mit einem direkt aufs Tor gezogenen Eckball, doch die Kugel landet nicht im Netz, sondern am Lattenkreuz. Es wäre ein typischer Shaqiri gewesen. Im Elfmeterschiessen trifft er souverän, doch weil Manuel Akanji als einziger Spieler verschiesst, scheidet die Schweiz dennoch aus.

