Xherdan Shaqiri absolvierte gegen England sein letztes Spiel für die Schweizer Nati. Bild: Keystone

Xherdan Shaqiri tritt nach 125 Spielen und 32 Toren aus der Schweizer Nationalmannschaft zurück. Das verkündet der 32-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken.

Nach 125 Partien und 32 Toren ist Schluss: Xherdan Shaqiri beendet seine Nati-Karriere. Das gibt der 32-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken bekannt. Bei sieben grossen Turnieren war Shaqiri in den vierzehn Jahren fester Bestandteil und Leistungsträger der Schweizer Nationalmannschaft. Seit seinem Wechsel in die USA war seine Rolle jedoch kleiner geworden, zuletzt an der EM-Endrunde in Deutschland kam er nur noch in zwei Spielen zum Einsatz.

«Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT», schreibt Shaqiri.

Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. 🇨🇭❤️…

