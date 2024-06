«Er hatte eine sehr gute Saison in Leverkusen und es freut mich für ihn, dass er endlich in Deutschland etwas gewinnen konnte. In Deutschland sind die Leute fussballverrückt, das habe ich gemerkt, als ich bei Bayern war und Titel gewann. Es freut mich für Granit, man sieht, dass er mit noch mehr Selbstvertrauen in die Nati eingerückt ist.»