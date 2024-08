Zubi adelt Sommers Nati-Karriere: «Ich kann nur den Hut ziehen» 19.08.2024

Pascal Zuberbühler spricht im Interview mit blue Sport über die herausragende Nati-Karriere von Yann Sommer und ist sich sicher, dass der 35-Jährige seinen Rücktritt genauestens durchdacht hat.

Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pascal Zuberbühler blickt im Interview auf die eindrückliche Nati-Laufbahn von Yann Sommer zurück und verrät, welcher Moment ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist.

Zubi zeigt sich überzeugt, dass sich Sommer von den aufkommenden Goaliediskussionen nicht beeinflussen liess und sagt: «Yann weiss genau, wo er hin will.»

Ausserdem erklärt Zuberbühler, wieso Sommers Leistungen in der abgelaufenen Saison bei Inter Mailand hoch einzuordnen sind. Mehr anzeigen

Für 94 Länderspiele hütet Yann Sommer in den vergangenen Jahren das Tor der Schweizer Nationalmannschaft und tut das mit grossem Erfolg. «Was er alles geleistet hat für die Nati ist enorm. Und was er alles geleistet hat allgemein in seiner Karriere, ist fantastisch. Riesen-Kompliment!», schwärmt Pascal Zuberbühler im Gespräch mit blue Sport.

Sommer habe nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison seine Klasse unter Beweis gestellt. «Wie er sich zeigt und beweist, er geht nach Italien und gewinnt dort die Meisterschaft», lobt Zubi und unterstreicht: «Ich mag es nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, dass er nicht viel zu tun hatte. Das Schwierigste ist, wenn du nichts oder wenig zu tun hast, dass du dann in den richtigen Momenten bereit bist.»

«Wir haben in der Schweiz wunderbare Goalies»

Genau das habe der 35-Jährige bei Inter bewiesen. «Und darum wurde er zurecht noch einmal als Nummer-1-Goalie für die EM aufgeboten», sagt Zuberbühler. Die nun erfolgte Wachablösung sei vor allem auf die starke Torhütersituation in der Schweiz zurückzuführen. «Wir haben wunderbare Goalies und mit Gregor Kobel jemanden hintendran, der auch sein Mund aufmacht und mit Dortmund erneut eine hervorragende Saison gespielt hat. Deshalb ist es legitim, dass dieses Thema aufkommt.»

Zubi kann sich aber nicht vorstellen, dass sich Sommer von den Diskussionen beeinflussen liess. «So wie Yann im Tor spielt, so ist er auch im Leben. Er weiss genau, wo er hin will und sucht sich aus, wann er welchen Entscheid trifft», sagt der blue Sport Experte.

Die Planung sei stets eine Stärke von Sommer gewesen. «Dass er diesen Entscheid nun so getroffen und sich klar überlegt hat, wie und wann er aufhören soll, da kann ich nur den Hut ziehen. Weil es ist immer sehr schwierig, sich aus der Nati zurückzuziehen», applaudiert Zubi. «Das zeugt von Persönlichkeit und grosser Klasse.»

