Fredy Guarín absolvierte zwischen 2012 und 2016 144 Spiele im Trikot von Inter. Imago

Fredy Guarín, einer der talentiertesten kolumbianischen Fussballer der letzten Jahre, hat seinen dramatischen Kampf mit dem Alkoholismus offenbart, der während seiner Zeit bei Inter begann und in den folgenden Jahren seiner Karriere weiterging.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Mittelfeldspieler von Inter, Fredy Guarín, hat zugegeben, dass sein Alkoholproblem während seiner Zeit bei der Nerazzurri begann, obwohl es eine der besten Zeiten seiner Karriere war.

Nachdem er Italien verlassen hatte, verschlimmerte sich die Situation in China und Brasilien, wo er in einer einzigen Nacht bis zu 70 Biere konsumiert habe.

Der ehemalige Fussballer, der 2021 in den Ruhestand ging, hat vor kurzem mit dem Trinken aufgehört und versucht, sein Leben ohne Alkohol wieder aufzubauen. Mehr anzeigen

Fredy Guarín war einer der einflussreichsten und erfolgreichsten kolumbianischen Fussballspieler der letzten 15 Jahre. Seine Karriere war jedoch von einem persönlichen Kampf mit dem Alkoholismus geprägt.

In einem Interview in der Sendung «Los Informantes» des kolumbianischen Fernsehsenders Caracol Televisión verriet der ehemalige Innenverteidiger, dass das Problem während seiner Zeit bei Inter Mailand begann.

Der aus Puerto Boyacá stammende Spieler debütierte 2003 in den Reihen von Atlético Huila. Bevor er nach Europa kam, spielte er bei Envigado und war für kurze Zeit an die Boca Juniors in Argentinien ausgeliehen. Im Jahr 2006 landete er bei Saint-Étienne und wechselte dann zu Porto, bevor er im Januar 2012 zu Inter stiess.

In fünf Spielzeiten bei den Nerazzurri bestritt er 141 Spiele und erzielte dabei 22 Tore. In dieser Zeit, die aus sportlicher Sicht die beste seiner Karriere war, begannen die Probleme.

«Ich habe mich vor den Spielen betrunken»

«Ich fing an, mir in Italien einen Namen zu machen, und da fing alles ein bisschen an, auch abseits des Platzes. Ich habe es sehr gut hingekriegt: Ich habe mich zwei Tage vor dem Spiel betrunken, dann kam ich auf den Platz und alles lief gut», gibt der ehemalige Fussballer im Interview mit dem südamerikanischen TV-Sender zu.

«Wir haben immer gewonnen, ich habe ein oder zwei Tore geschossen», sagt der Kolumbianer, «mehr als wenn ich nicht getrunken hätte, vielleicht aus Schuldgefühlen. Ich habe zu Hause getrunken, in Clubs, in Restaurants. Ich suchte nach Gesellschaft. Das Umfeld: überall Champagner und die besten Models. Ich hatte meine Familie, und das war der Punkt, an dem es kompliziert wurde. Ich wusste, dass ich Fehler machte, sowohl bei der Arbeit als auch bei den familiären Verpflichtungen.»

Guarín im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft. Bild: Keystone

«Ich verlor den Wert der Familie und mein Ziel im Fussball aus den Augen. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine Grenzen mehr hatte. Der Alkohol hat mich völlig überwältigt, so dass mein Agent und ich beschlossen haben: Ich muss weg, ich kann nicht länger in Mailand bleiben», erzählt Guarín.

Nach vier Jahren verliess der Mittelfeldspieler Italien und ging nach China, dann zurück nach Südamerika, wo er in der ersten brasilianischen Liga für Vasco da Gama spielte. Abseits des Platzes wurde die Situation jedoch nicht besser.

70 Biere in einer Nacht

«Als ich nach China ging, verfiel ich völlig dem Alkoholismus. In Brasilien fühlte ich mich sechs Monate lang wie der glücklichste Mann der Welt auf dem Fussballplatz (...) Ich trank 50, 60, sogar 70 Biere in einer Nacht. Dann kam die Pandemie: kein Training, keine Mannschaft, kein Fussball. Ich hatte keine Angst. Ich habe mich in den Favelas herumgetrieben, ich war mit irgendwelchen Mädchen zusammen, ich habe mich völlig gehen lassen», erklärt Guarín mit Tränen in den Augen.

Und weiter: «Ich schlief erschöpft ein, und sobald ich aufwachte, hatte ich ein Bier neben mir stehen, um weiter zu trinken. Ich wohnte im 17. Stock, war völlig von der Realität entfremdet, und meine Reaktion war, dass ich versuchte, mich vom Balkon zu stürzen. Ein Sicherheitsnetz hat mich zurückgestossen», gibt der Südamerikaner sogar zu.

Im Jahr 2021 beendete der 38-Jährige seine Karriere beim FC Millonarios in Bogotá. In der Zwischenzeit geht es dem ehemaligen Spieler von Inter Mailand besser. Er habe seit sechs Monaten keinen Alkohol mehr getrunken und versuche, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

