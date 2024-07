Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind schon lange ein Paar. Imago

In einem Instagram-Post bezeichnet Cristiano Ronaldo seine Parterin Georgina Rodriguez als Ehefrau. Bloss ein irritierender Wortgebrauch oder steckt da mehr dahinter?

mar Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Instagram-Post von Cristiano Ronaldo befeuert die Spekulationen über eine mögliche Hochzeit mit Georgina Rodriguez.

In diesem bezeichnet er seine langjährige Partnerin als Ehefrau.

Ronaldos Pressesprecher konnte keine Klarheit über den Beziehungsstatus des Paares schaffen und erklärte, ihm sei nichts von einer Hochzeit bekannt. Mehr anzeigen

Die Gerüchteküche brodelt wieder mal um Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez. Bereits seit längerem spekulieren Fans über eine mögliche Verlobung des Paares, doch zum Traualtar sollen die beiden bisher nicht geschritten sein – oder etwa doch?

In einem Instagram-Video zeigt Ronaldo seinen Followern seinen privaten Fitnessraum und lässt dabei eine Bemerkung fallen, die die Aufmerksamkeit seiner Fans auf sich zieht. «Wenn ich nicht gerade im Verein Sport mache, dann trainiere ich gerne mit meiner Ehefrau zu Hause. Ich kann sie pushen und sie kann mich auch pushen,» erklärt er. Diese Aussage lässt die Fans aufhorchen: Sind Ronaldo und Georgina möglicherweise bereits heimlich verheiratet? Oder verwendet der Fussballer den Begriff «Ehefrau» nur im übertragenen Sinne für seine langjährige Partnerin?

Pressesprecher weiss nichts von einer Hochzeit

Ronaldos Pressesprecher schafft in der Angelegenheit keine Klarheit. Auf Nachfrage von «People» erklärt er: «Zu diesem Zeitpunkt ist mir nicht bekannt, ob Cristiano mit Georgina verheiratet ist oder nicht.»

Vor zwei Jahren dementierte Ronaldo eine Verlobung, betonte aber, Georgina «eines Tages» heiraten zu wollen. Auch seine Liebste äusserte sich in der Vergangenheit zu einer möglichen Hochzeit. In ihrer Netflix-Doku «I am Georgina» sagte sie: «Es könnte in einem Jahr sein oder es könnte in sechs Monaten oder in einem Monat sein. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es passieren wird.»

Möglicherweise wartet das Paar bis zum Ende von Ronaldos Karriere mit einer Hochzeit. Der Portugiese ist bereits 39 Jahre alt und es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er seine Fussballschuhe an den Nagel hängt. Bis dahin bleibt es spannend, ob und wann es tatsächlich eine Hochzeit geben wird.

