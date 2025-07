Jotas letzter Instagram-Post ist herzzerreissend

Diogo Jota starb am Donnerstagmorgen zusammen mit seinem Bruder André in einem Verkehrsunfall. Sein letzter Instagram-Post war eine Liebeserklärung an seine Frau.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Diogo Jota ist am Donnerstag, 3. Juli, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sein Bruder André war dabei und starb ebenfalls.

Jota hinterlässt seine Frau Rute, die er am 22. Juni 2025 heiratete, und die drei gemeinsamen Kinder. Mehr anzeigen

Es sind tragische Nachrichten, die die Fussball-Welt am Donnerstagvormittag erreichen: Liverpool-Star Diogo Jota stirbt zusammen mit seinem Bruder in einem Verkehrsunfall in Spanien.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 00:30 Uhr auf der Autobahn A-52 in der Nähe der Gemeinde Cernadilla, in der Provinz Zamora, im Nordwesten Spaniens.

Wie mittlerweile mehrere Medien berichten, soll ein geplatzter Reifen bei einem Überholmanöver dazu geführt haben, dass das Auto von Jota von der Strasse abkam und komplett niederbrannte. In den sozialen Medien ist ein Video einer Lokalzeitung aufgetaucht, das das niedergebrannte Auto am Strassenrand zeigen soll.

Die Anteilnahme nach dem Tod des Ex-Fussball-Stars ist gross. Viele Sportgrössen wie Cristiano Ronaldo oder LeBron James sprechen auf ihren Kanälen ihr Beileid aus. Viele Worte werden auch direkt an Rute gerichtet, Diogo Jotas Frau.

Mehr als zehn Jahre lang waren die beiden ein Paar. Vor 11 Tagen, am 22. Juni 2025, gaben sie sich das Jawort. Auf ihren Profilen teilten sie Bilder und Videos ihrer Hochzeit. Da strahlen sie zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von vier, zwei und weniger als einem Jahr in die Kamera. 11 Tage später hat Rute ihren Mann verloren und die Kinder ihren Vater.

Der letzte Instagram-Post des 28-Jährigen, publiziert nur wenige Stunden vor dem tragischen Unfall, ist herzzerreissend. Es sind Aufnahmen ihrer Hochzeit. Darunter schreibt Jota: «Ein Tag, den wir niemals vergessen werden.»