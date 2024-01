Jordan Lotomba: «Diese Geschichte nervt mich noch heute»

Lotomba über Nati-Aufgebot: «Es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte» Jordan Lotomba gehört bei Nizza zum Stammpersonal. Der Defensivspieler erzählt im Interview mit blue News, was seine Ziele im Klub – und in der Nati sind. 26.01.2024

Jordan Lotomba ist bei Nizza gesetzt. Der Defensivspieler erzählt im Interview mit blue News, was seine Ziele im Klub und in der Nati sind.

Jordan Lotomba gehört bei Nizza zum Stammpersonal. «Es geht mir sehr gut», so der Defensivspieler im Interview mit blue News. «Ich freue mich, dass sich meine Karriere in diese Richtung entwickelt hat. Ich habe mir diese Position verdient und arbeite in jedem Training daran, dass es so bleibt.»

Die gute Form im Verein hänge auch mit der Philosophie von Trainer Francesco Farioli zusammen, erläutert Lotomba. «Er will, dass wir die Kontrolle auf dem Platz übernehmen, dass wir den Ball erobern und behaupten. So erhalten wir weniger Gegentore. Es ermöglicht uns auch, offensiv zu agieren.»

Mit dieser Marschrichtung liegen die Südfranzosen hinter Leader PSG auf Rang 2 in der Meisterschaft. Was noch fehlt? «Der Killerinstinkt vor dem Tor. Wir könnten noch mehr Chancen kreieren. Ansonsten haben wir alle Fähigkeiten, um ein Spiel zu gewinnen,» betont Lotomba.

In der Ligue 1 hat ihn Lionel Messi bisher am meisten beeindruckt. «Er hat die Fähigkeit, alleine den Unterschied zu machen. Als ich gegen ihn gespielt habe, konnte ich sein grosses Talent erleben.»

Endlich auf die grosse Fussball-Bühne

Obwohl Lotomba auf beiden Abwehrseiten spielen kann, verzichtete Nati-Trainer Murat Yakin bei der WM in Katar auf ihn. Inzwischen sind seine Chancen intakt, im Sommer an der EM teilnehmen zu können.

«Es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte, besonders nach der verpassten WM. Es hat mir gezeigt, dass ich noch Teil der Gruppe bin und dass ich mich auf die EM fokussieren darf. Die Nominierung war eine Erleichterung und eine grosse Ehre», hält Lotomba fest.

Nun gilt es, gesund zu bleiben vor dem Grossereignis. «Ich habe mich ja bereits bei der letzten EM schon einmal in der letzten Sekunde verletzt», führt Lotomba aus. «In der 88. Minute habe ich mich verletzt. Das hat mir vor allem mental einen Schlag verpasst. Du sagst dir im Kopf, dass du im Spiel alles geben musst, aber du musst trotzdem aufpassen, bis in die letzte Minute, weil noch alles passieren kann. Diese Geschichte nervt mich noch heute», gesteht Lotomba. Für den achtfachen Internationalen wäre die EM das erste grosse Turnier.

Am Samstag um 17.00 Uhr trifft Nizza auf Metz – blue Sport zeigt die Partie live: