Portugal setzt sich in der Nations League im Heimspiel gegen Schottland in extremis 2:1 durch. Kroatien bezwingt Polen 1:0.

Matchwinner der Portugiesen in Lissabon war einmal mehr Cristiano Ronaldo. Der 39-jährige Topstürmer zeichnete in der 88. Minute mit seinem 901. Karriere-Tor für das entscheidende 2:1 verantwortlich. Ronaldo hatte schon drei Tage zuvor beim ebenfalls mit 2:1 gewonnenen Heimspiel gegen Kroatien getroffen. Dennoch sass er in der ersten Halbzeit auf der Ersatzbank.

Die Portugiesen reagierten vehement auf das frühe 0:1 (7.), das Scott McTominay per Kopfball erzielte. Sie mussten sich aber bis zur 54. Minute gedulden, ehe Bruno Fernandes mit einem wuchtigen Flachschuss der Ausgleich gelang.

Matchwinner der Kroaten gegen Polen war der unverwüstliche Luca Modric. Der 38-Jährige unterstrich in Osijek in der 52. Minute mit einem platzierten Abschluss seine hervorragende Schusstechnik. Dank dem verdienten Sieg schlossen die Kroaten punktemässig zu den Polen auf. Diese hatte im ersten Spiel die Schotten auswärts 3:2 bezwungen.

