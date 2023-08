Ausgelassene Freude bei den Profis von KI Klaksvik. KEYSTONE

Nach 30 Jahren steht mit KÍ Klaksvik erstmals wieder eine färöische Mannschaft in der Endrunde eines Europapokals. Den entscheidenden Elfmeter versenkt mit Vegard Forren ein Profi mit einer skandalträchtigen Biografie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das kleine KÍ Klaksvik von den Färöer-Inseln kommt durch den Quali-Sieg gegen den schwedischen Meister BK Häcken gross raus.

Die Gruppenphase der Conference League hat der Klub aus der zweitgrössten Stadt des Landes schon auf sicher. Sollte Klaksvik auch die nächste Runde überstehen, stünde man in den Playoffs zur Champions League und hätte auf diese Weise sogar die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League sicher.

In der Startelf stand auch Vegard Forren. Der norwegische Legionär sorgte in der Vergangenheit schon für einige Skandale. Mehr anzeigen

KÍ Klaksvik hat färöische Fussball-Geschichte geschrieben. Der Meister der Färöer-Inseln zog durch ein 4:3 im Elfmeterschiessen gegen den schwedischen Meister BK Häcken in die 3. Qualifikationsrunde zur Champions League ein und hat damit mindestens die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League sicher.

Damit nimmt erstmals ein färöisches Team an der Gruppenphase eines grossen europäischen Vereinswettbewerbs teil. Zudem ist mit Klaksvik seit 30 Jahren wieder eine Männermannschaft der Schafsinseln in der Endrunde des Europapokals vertreten. Letztmals hatte es HB Tórshavn 1993 in die Endrunde des mittlerweile abgeschafften Europapokals der Pokalsieger geschafft.

«Tränen. Tränen der Freude», schrieb der Club aus der mit 5000 Einwohnern zweitgrössten Stadt der Färöer-Inseln unmittelbar nach Schlusspfiff auf seinem Twitter-Account. «Was für ein Team. Was für ein Club. Was für eine Stadt. Was für eine Geschichte. Unglaubliche Unterstützung. Das ist unwirklich.» Der färöische Rundfunksender KVF schrieb über den KÍ-Coup: «Eine Sensation. Ja, das kann man wohl sagen.»

Vid Djupumyrar, das Stadion von KÍ Klaksvik. dpa

3:3 hatte es nach Verlängerung in Göteborg gestanden, das Hinspiel hatte torlos geendet. Im Elfmeterschiessen behielt die Elf von Trainer Magne Hoseth (42) schliesslich den kühleren Kopf und machte so den Traum von der Europapokal-Endrunde wahr. 2020 war der Club in den Playoffs zur Europa League noch knapp gescheitert.

Nach den Erfolgen über Ungarns Meister Ferencváros Budapest und BK Häcken muss die Reise für den Aussenseiter noch nicht zu Ende sein. In der 3. Runde spielt Klaksvik gegen den norwegischen Meister Molde FK um einen Platz in den Playoffs zur Champions League. Bei einer Niederlage nach Hin- und Rückspiel (8./9. und 15. August) würde es in den Playoffs zur Europa League weitergehen.

Aus Mannschaftskasse bedient ...

Das Team besteht dabei mehrheitlich aus einheimischen Spielern, gespickt mit einigen skandinavischen Profis. Mit Vegard Forren war auch ein skandalumwitterter Spieler mitbeteiligt am historischen Coup. Er erzielte den entscheidenden Penalty zum grossen Sieg.

Der mittlerweile 35-jährige Norweger galt in der Heimat einst als grosses Talent, selbst Liverpool und Manchester United machten Jagd auf den Abwehrspieler.

Vegard Forren kämpfte in der WM-Quali 2012 mit Norwegen gegen Xherdan Shaqiri. KEYSTONE

Das Rennen machte Southampton mit Trainer Mauricio Pochettino, der Premier-Ligist überwies 2013 vier Millionen Pfund an Molde. Nach einem halben Jahr wechselte Forren – ohne einen einzigen Einsatz – zurück zu seinem Stammklub. Sein zweites England-Intermezzo 2017 bei Brighton endete nach bereits vier Monaten – ebenfalls ohne Ernstkampf für das Fanionteam. Wiederum kehre er zu Molde zurück.

Während der norwegische Nationalspieler (33 Länderspiele) für die Öffentlichkeit danach weitgehend in der Versenkung verschwand, sorgte Forren in der Heimat für grosse Schlagzeilen, wie «The Athletic» ausführt.

Im Mai 2020 wird Forrens Vertrag in Molde gekündigt, nachdem er Geld aus der Mannschaftskasse genommen hatte, um seine Spielschulden zu begleichen. Forren war dabei selbst Kassier.

... und Orgie im Stadion gefeiert

Neun Tage nach dem Zwischenfall in Molde wechselte er zu Liga-Konkurrent SK Brann. Mitten in seiner zweiten Saison beim Verein gaben Brann und Forren bekannt, dass sie sich aus «familiären Gründen» auf die Auflösung seines Vertrags geeinigt hätten.

Dies geschah zwei Tage, nachdem Forren an einer nicht genehmigten Party in den Katakomben des Vereinsstadions teilgenommen hatte. An dieser «Party», die bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages dauerte, nahmen zwölf Spieler und sieben Frauen teil. Zwar wurden dabei die Handys eingezogen, doch die Überwachungskameras des Stadions liessen untrüglich darauf schliessen, dass es sich hierbei mehr um eine Orgie handelte, die teilweise auch in der Garderobe stattfand.

Nur zwei Wochen später wurde ein Spieler wegen einer Vergewaltigung angezeigt: Vegard Forren. Der Zorn in Norwegen auf die Fussballer war nach dem Vorfall riesig, da man sich im Land an strenge Corona-Regeln halten musste. Dass sich der Klub auf dem letzten Tabellenplatz befand, machte die Sache auch nicht besser.

Nach dem Skandal fand er in der vierten norwegischen Liga Unterschlupf. Aus Mangel an Beweisen sprach das Gericht Forren frei, so dass er im Februar 2022 beim Drittligisten SK Traeff unterkam. Im Februar 2023 einigte er sich mit KÍ Klaksvik. Auf den Färöer-Inseln kann der Forren endlich wieder sportlich Schlagzeilen schreiben.

Dieser Elfmeter von Vegard Forren schrieb Geschichte für Klaksvik. IMAGO/Bildbyran

DPA/SB10