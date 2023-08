Gabri Veiga entschied sich gegen Napoli – und für AI Ahli. IMAGO

Celta-Vigo-Jungstar Gabri Veiga war sich schon mit Napoli einig. Nun zieht es den Spanier aber nach Saudi-Arabien. Für den Wechsel findet Real-Star Toni Kroos klare Worte.

Den bevorstehenden Wechsel des 21-Jährigen in die Wüste kann Real-Star Toni Kroos nicht nachvollziehen. Er kommentierte den Post von Fabrizio Romano mit «peinlich». Mehr anzeigen

Für einmal lag sogar das unfehlbare Transfer-Orakel Fabrizio Romano falsch. «Gabri Veiga zu Napoli, here we go!», schrieb der Italiener am 18. August. Die Klubs hätten eine mündliche Einigung erzielt, 36 Millionen Euro Ablöse müssen die Azzurri an Celta Vigo überweisen. «Dokumente werden vorbereitet und dann Zeit für medizinische Tests. Eine Top-Verpflichtung für die Serie A», kommentierte Romano.

Knapp eine Woche später vermeldet Romano: «Gabri Veiga zu AI Ahli, here we go!» Celta Vigo habe das Angebot akzeptiert, auch der Spieler sei «nach positiven Gesprächen» bereit für das Abenteuer. Matthias Jaissle, der neue Coach bei AI Ahli sowie das Vereinsprojekt habe den Unterschied gemacht, schreibt er.

Der Vertrag mit Napoli sei geplatzt, nachdem die Spanier versucht hätten, die Bedingungen zu ändern. Celta Vigo habe dann das besser dotierte Angebot von Al Ahli angenommen, hält Romano fest.

Ein höheres Salär schaute sicher auch für den spanischen Mittelfeldspieler heraus. Der 21-Jährige, an dem praktisch alle europäische Top-Klubs dran waren, folgt also dem Lockruf des Geldes. Toni Kroos kann den Entscheid des grossen Talents – Veiga erzielte in der letzten Saison in der Liga elf Tore – überhaupt nicht nachvollziehen. «Peinlich», kommentierte der Real-Star unter Romanos Instagram-Post. Zwar löschte der Deutsche wenig später seinen Kommentar, seine Meinung über den Transfer des spanischen Mittelfeldspielers dürfte sich aber nicht geändert haben.

«Das ist das eigentliche Problem von der Entwicklung im Fussball»

Kroos stand selbst bei den Saudis auf der Liste der potenziellen Ziele. «Es gab kein konkretes Angebot, aber die Möglichkeit hätte mit Sicherheit bestanden, wenn man dem nachgegangen wäre» offenbarte der 33-Jährige in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» (via sport1) und führte aus: «Es gab zumindest mal einen losen Versuch der Kontaktaufnahme.»

Der 33-Jährige, der Ende Juni seinen Vertrag bis 2024 verlängerte, ist nicht kategorisch gegen ein Abenteuer in die Wüste. So zeigt er auch Verständnis für zwei Ex-Mitspieler, die sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entschieden haben. «Cristiano Ronaldo und Karim Benzema haben alles gewonnen, haben Legenden-Status, alles erreicht und lassen dann von mir aus ihre Karrieren dort austrudeln und nehmen noch mal dieses unfassbare Geld mit», betonte der 106-fache Internationale.

Jüngere Akteure könne er dagegen nicht nachvollziehen. Er sei kein Fan von den «26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben» und ihren sportlichen Anspruch aufgrund des Geldes zurückschrauben.

«Das ist auch das eigentliche Problem von der Entwicklung im Fussball, wenn man sich in dem Alter schon ausschliesslich für Geld entscheidet», erläuterte Kroos. Eine klare Ansage in Richtung Veiga.