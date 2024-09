Vinicius Junior wurde schon mehrfach Opfer von rassistischen Äusserungen. imago

Ein Fan, der Real-Madrid-Star Vinicius Junior und Villarreal-Profi Samuel Chukwueze im letzten Jahr rassistisch beleidigt hatte, wurde für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Real Madrid hat am Donnerstag in einem Communiqué mitgeteilt, dass der Fan, der während des Spiels zwischen Mallorca und Real Madrid am 5. Februar 2023 rassistische Äusserungen gegenüber Vinicius Junior geäussert hat, schuldig gesprochen wurde. Dieselbe Person hatte zwei Wochen nach dem Rassismus-Eklat auch den damaligen Villarreal-Profi Samuel Chukwueze rassistisch beleidigt.

Das Gericht hat eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten auf Bewährung gegen den Angeklagten verhängt und ausserdem ein Stadionverbot von drei Jahren ausgesprochen. Die Bewährung wurde an die Bedingung geknüpft, dass der Angeklagte an einem Programm zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung teilnimmt. Er hatte sich in einem Schreiben an Vinicius Junior entschuldigt und seine Reue gezeigt.

«Dies ist die dritte strafrechtliche Verurteilung in den letzten Monaten aufgrund rassistischer Beleidigungen gegen Real-Madrid-Spieler», teilen die Königlichen mit. «Real Madrid (...) wird weiterhin daran arbeiten, die Werte unseres Vereins zu schützen und jegliches rassistisches Verhalten im Fussball und Sport auszumerzen.»

Auch ein Minderjähriger, der Aurélien Tchouameni während des Spiels zwischen Mallorca und Real Madrid am 13. April 2024 rassistisch beleidigte, hat sich laut dem Klub entschuldigt und Reue gezeigt. Er hat im Jugendgericht zugestimmt, die vom Staatsanwalt vorgeschlagenen sozio-pädagogischen Massnahmen zu absolvieren. Er muss eine Geldstrafe zahlen und darf ein Jahr lang in Spanien keine Fussballspiele besuchen.