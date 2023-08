Villarreal – Barcelona 3:4 27.08.2023

Der FC Barcelona verhindert einen ärgerlichen Punktverlust dank dem ersten Saisontor von Robert Lewandowski. Der Pole trifft in der 3. Runde der spanischen Meisterschaft zum 4:3-Sieg gegen Villarreal.

Barcelona führte nach einer Viertelstunde und den Toren von Gavi und Frenkie de Jong mit 2:0. Bis in in die 50. Minute konnte Villarreal die Partie wenden. Ferran Torres und Lewandowski in der 71. Minute sorgten dann doch noch für den Sieg des Meisters.

sda