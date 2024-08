Alisha Lehmann sorgt mit haarsträubenden Quiz-Antworten für Lacher

Alisha Lehmann zeichnet den amerikanischen «Bald Eagle». Bild: Instagram/Juventus Turin

Alisha Lehmann ist der neue Social-Media-Star bei Juventus Turin. Seit ihrem Wechsel nach Italien hat die 25-Jährige für einen Follower-Boom bei der «alten Dame» gesorgt. Ein Video mit Lehmann und Nati-Star Calligaris geht nun viral.

In einem Video mit Nati-Kollegin Viola Calligaris versucht sich die 25-Jährige an einem USA-Quiz.

«Washington DC.» – die Antwort auf die erste Frage eines USA-Quiz kommt bei den Schweizer Nati-Stars Alisha Lehmann und Viola Calligaris wie aus der Pistole geschossen. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten kennen sie, doch ab Frage zwei geraten die beiden Spielerinnen von Juventus Turin in schwieriges Fahrwasser.

Für den Social-Media-Kanal der «alten Dame» messen sich Lehmann und Calligaris während der USA-Tour des Vereins in einem Quiz über die Vereinigten Staaten. Juventus Turin weiss die Strahlkraft ihrer Neuverpflichtung meisterlich einzusetzen. Seit Lehmanns Transfer von Aston Villa nach Turin hat der Verein bereits über 110'000 neue Follower auf Instagram generiert (insgesamt 565'000). Lehmann selbst zählt deren 17 Millionen.

«Kein sehr guter Geschichtsunterricht in der Schweiz»

Das lustige Quiz-Video geht derzeit im Netz viral. Auch, weil die beiden Schweizerinnen nach der Hauptstadt-Frage bei ihren Antworten immer unsicherer werden. So scheitert Lehmann bereits bei Frage 2, wie viele Sterne auf der US-Flagge zu sehen sind.

Calligaris kennt die richtige Antwort (50), Lehmann liegt mit 51 knapp daneben. Spätestens bei der dritten Frage, in welchem Jahr Amerika entdeckt wurde, müssen zahlreiche Follower schmunzeln – mit den Jahren 1400 (Calligaris) und 1200 (Lehmann) liegen beide weit daneben (korrekte Antwort: 1492).

«Kein sehr guter Geschichtsunterricht in der Schweiz» oder «das tut weh», heisst es in den Kommentaren neben zahlreichen Lach-Emojis. Andere User nehmen die beiden Schweizerinnen in Schutz und schreiben: «Mach dir keine Sorgen, Alisha, wenn sie dieses Spiel mit Amerikanern spielen würden, wäre es bereits nach der ersten Frage zu Ende.»

Alisha Lehmann spielt in der kommenden Saison für Juventus Turin. IMAGO/USA TODAY Network

Bei Fragen zu US-Basketballspielern und beim Aufzählen von drei US-Bundesstaaten können sich die beiden Nati-Stars dann etwas rehabilitieren, nur um bei einer Zeichnung des national Tiersymbols, dem Weisskopfseeadler oder «Bald Eagle» erneut kläglich zu scheitern.

«Ist doch nicht schlimm», heisst es dazu in den Kommentaren. Und einigen Fans scheint sogar aufzufallen, dass Lehmann bei ihren Social-Media-Auftritten seit ihrem Transfer zu Juve «viel glücklicher» wirke. Das könnte auch mit ihrem Liebes-Transfer zu tun haben. Im Sommer wechselte sie zusammen mit Freund Douglas Luiz von Aston Villa zu Juventus Turin. «Ich könnte nicht glücklicher sein», sagte die 25-Jährige als sie den Wechsel bekannt gab.

