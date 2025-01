Alexis Monney: «Ich hoffe, ich bin sympathisch» Der Speed-Spezialist Alexis Monney stellt sich den nicht ganz gewöhnlichen Fragen von blue Sport und verrät unter anderem, was in seinem Kühlschrank nie fehlen darf. 07.01.2025

Alexis Monney ist eine der positiven Schweizer Überraschungen des laufenden Ski-Winters. Der Bormio-Abfahrts-Sieger verrät im Porträt bei blue Sport viel Persönliches.

Sandro Zappella Sandro Zappella

In der Abfahrt von Bormio überraschte Alexis Monney mit seinem Sensations-Sieg alle. Nur einen Tag später bestätigte der 25-Jährige das Resultat mit Rang 3 im Super-G. Aber wer ist dieser Alexis Monney? Vor dem Saisonstart hat ihn blue Sport zum Porträt getroffen. Welches seine Lieblingsrennen sind, was in seinem Kühlschrank nie fehlen darf und welches Ritual er vor dem Rennen befolgt, erfährst du im Video oben.

Mehr Ski-Porträts

Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an» Franjo von Allmen kann noch mehr, als nur schnell den Hang runterfahren. blue Sport verrät der Speed-Spezialist unter anderem sein zeitintensives Hobby. 04.12.2024

Justin Murisier verrät sein Slip-Geheimnis Neben der Piste kann Justin Murisier auch anders, als hochkonzentriert. Der Routinier ist oft der Alleinunterhalter im Team. 04.12.2024