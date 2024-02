Diesen Rekord wird Odermatt vermutlich nie brechen

Marco Odermatt könnte diese Saison seinen eigenen Weltcup-Punkte-Rekord erneut brechen. Imago

Marco Odermatt jagt inzwischen längst nicht mehr nur den Gesamtweltcup, sondern auch etliche Langzeit-Rekorde. Einer wird dabei aber sehr schwer zu knacken sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt hat diesen Winter gute Chancen, seinen eigenen Weltcuppunkte-Rekord erneut zu überbieten.

Im Schnitt bräuchte er dafür in den verbleibenden Rennen etwas mehr als 60 Punkte pro Austragung.

Bei den Frauen liegt der Rekord einige Punkte höher. Für Odermatt wahrscheinlich nur erreichbar, wenn er in Zukunft auch Slalom fahren würde. Mehr anzeigen

Mehr als 20 Jahre lang hatte der Punkterekord von Hermann Maier Bestand. An der magischen Marke von exakt 2000 Weltcupzählern bissen sich die Athleten nach der Jahrtausendwende die Zähne aus. Bis Odermatt kam. Im Vorjahr knackte der Nidwaldner die Marke mit 2042 Punkten.

Auch wenn Odermatt die Bedeutung des Rekordes immer wieder runterspielte, gab er am Ende doch zu, dass es ihn etwas beschäftigt hat. Vor allem vor dem Start zum letzten Rennen: «Ich war etwas nervöser als sonst wegen des Rekords. Es bedeutet mir schon sehr viel, dass ich das nun geschafft habe. Es braucht nur schon enorm viel, um 1950 Punkte zu erreichen», so Odermatt im Anschluss an seinen Triumph.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger ist riesig

Es war ein gewaltiger Kraftakt von Odermatt, erst recht, weil zahlreiche Rennen letzte Saison abgesagt werden mussten. Nicht alle wurden wiederholt.

Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage in diesem Winter. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass Odermatt seinen eigenen Rekord gleich nochmal überbietet. Aktuell steht er bei 1602 Punkten und weist damit schon einen Vorsprung von mehr als 900 Punkten auf Cyprien Sarrazin aus.

Sieben Rennen stehen für Odermatt jetzt noch auf dem Programm. Mit einem Punkteschnitt von 63 würde es erneut für den Bestwert reichen.

Tina Maze in anderen Spähren

Es wäre nicht nur für Odermatt ein Exploit und beste Werbung, sondern auch für seinen Ausrüster Stöckli. «Für eine kleine Marke wie Stöckli ist das ausserordentlich», fasste es der CEO Marc Gläser im letzten Winter zusammen. «Wir strecken uns finanziell sicher für Marco. Aber das machen wir gerne.» Schlliesslich kommt ja auch genug zurück. «Wir spüren das sicher positiv bei den Verkäufen. Der Return on Investement ist sehr gut», so Gläser.

Stöckli hat ein gutes Näschen für ausserordentliche Athleten, aber auch Athletinnen. Schliesslich stand auch Tina Maze lange Zeit bei der Schweizer Skifirma unter Vertrag. Und das sogar noch erfolgreicher als Marco Odermatt. Bei den Frauen liegt der Weltcuppunkte-Rekord bei 2424 Zählern, aufgestellt in der Saison 2012/2013 von Tina Maze.

Um das zu überbieten bräuchte Odermatt beinahe einen perfekten Winter. Oder er fährt in Zukunft noch den einen oder anderen Slalom.