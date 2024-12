Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an» Franjo von Allmen kann noch mehr, als nur schnell den Hang runterfahren. blue Sport verrät der Speed-Spezialist unter anderem sein zeitintensives Hobby. 04.12.2024

Franjo von Allmen war einer der grossen Aufsteiger der letzten Weltcup-Saison: Vor dem neuen Ski-Winter stellte sich der Speed-Spezialist den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport Redaktion.

Sandro Zappella und Jüri Christen Sandro Zappella

Franjo von Allmen war einer der grossen Schweizer Aufsteiger der vergangenen Ski-Saison. Gleich bei seinem ersten Weltcup-Super-G fuhr er sensationell auf Rang 9. Etwas mehr als einen Monat später reichte es ihm in Garmisch-Partenkirchen sogar aufs Podest. Und auch in der Abfahrt konnte der 23-Jährige mit Rang 14 in Wengen und Rang 5 in Kvitfjell überzeugen.

Vor dem Start in die neue Saison hat ihn blue Sport getroffen. Von Allmen verrät dabei, weshalb er immer die gleiche Ski-Unterwäsche trägt, welches sein Lieblings-Teamkollege ist und weshalb er zu viele Autos besitzt.

Mehr Porträts:

Justin Murisier – Chramfper und Witzbold in einem Neben der Piste kann Justin Murisier auch anders, als hochkonzentriert. Der Routinier ist oft der Alleinunterhalter im Team. 04.12.2024

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt» Technik-Spezialistin Camille Rast stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 08.11.2024

Thomas Tumler: «Ich bin besonders stolz auf meine Frau» Riesenslalom-Spezialist Thomas Tumler stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport Redaktion. 21.11.2024

«Gino Caviezel, was wissen die wenigsten über Sie?» Super-G- und Riesenslalom-Spezialist Gino Caviezel stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 21.10.2024