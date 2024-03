Gut-Behrami schickt offenbar Kondi-Trainer nach Hause

Lara Gut-Behrami schaut womöglich einer Zukunft ohne Kondi-Trainer Alejo Hervas entgegen. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami schickt offenbar noch während des Weltcupfinales in Saalbach ihren Kondi-Trainer nach Hause. Der Grund: Sie soll einem Medienbericht zufolge von einem beschlossenen Wechsel ihres Coaches gehört haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami schickt einem Bericht von «Blick» zufolge noch vor Saisonschluss Kondi-Trainer Alejo Hervas nach Hause.

Offenbar soll sich Hervas für einen Wechsel ins Männer-Team von Swiss Ski entschieden haben. Gut-Behrami hat das mitgekriegt – Hervas musste heim.

Der Alpin-Direktor von Swiss Ski, Hans Flatscher, bestätigt das Interesse vom Männer-Team an Hervas. Noch sei aber kein Entscheid getroffen. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami ist auf besten Weg, in einem Weltcup-Winter vier Kristallkugeln einzuheimsen. Den Gesamtweltcup und die Kugel im Riesenslalom hat sie bereits im Sack, zwei Rennen vor Schluss steht sie auch in der Abfahrt und im Super-G zuoberst in der Wertung. Massgeblichen Anteil am Erfolg hat Alejo Hervas, der Konditionstrainer von Gut-Behrami. Erst vor wenigen Tagen sagte Pauli Gut, Papa der Gesamtweltcupsiegerin, dass seine Tochter die Arbeit mit ihm möge.

Nun soll aber offenbar Schluss mit der Zusammenarbeit sein. Wie «Blick» berichtet, schickt Gut-Behrami Hervas noch während des Weltcup-Finales nach Hause.

Männer-Team buhlt um Hervas – Flatscher bestätigt Interesse

Der Hintergrund: Die erfolgreiche Arbeit mit Gut-Behrami weckt offenbar das Interesse an Hervas. Unter anderem das Männer-Team von Swiss Ski sei am 48-Jährigen dran. Im Artikel heisst es, dass Hervas erst um Bedenkzeit bat und dann einwilligte. Gut-Behrami sollte von seinem Entscheid erst nach dem Weltcupfinale in Saalbach erfahren, doch offenbar sickerte die Information zu ihr durch und sie konfrontierte ihren Kondi-Trainer damit. Hervas bestätigte seinen Wechsel, Gut-Behrami zog die Reissleine und schickte ihn per sofort nach Hause.

Schliff Lara Gut-Behrami zur Gesamtweltcupsiegerin 23/24: Kondi-Trainer Alejo Hervas. Bild: Keystone

«Das Interesse von Alejo (Hervas, d.Red.) ist da, dass er in das Männer-Team von Swiss Ski wechselt. Noch ist aber nichts entschieden», wird der Alpin-Direktor von Swiss Ski, Hans Flatscher, im Artikel zitiert. Die Gespräche und Gruppenzusammenstellungen für die nächste Saison stehen erst nach Ende des laufenden Winters an.

Hat Hervas eine Abmachung gebrochen?

Noch im Januar sagte Hervas bei «Blick» auf Gut-Behrami angesprochen: «Wir haben eine Abmachung. Ich begleite sie bis zu ihrem Karriereende. Noch gibt es kein Datum, alles ist in Bewegung und sie wird entscheiden, wann es so weit sein wird.»

Offenbar ist der Zeitpunkt der Trennung bereits gekommen – noch vor dem Rücktritt Gut-Behramis. Unter Hervas sammelte die Tessinerin zwei WM-Titel, einen Olympiasieg und 23 Weltcupsiege. In Saalbach liebäugelt sie mit zwei weiteren Vollerfolgen – ohne Hervas an ihrer Seite.