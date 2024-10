Mikaela Shiffrin verzichtet nach ihrem schweren Sturz im Januar in Cortina d'Ampezzo zumindest in der kommenden Saison auf Abfahrten. Bild: Keystone

Mikaela Shiffrin bestreitet in der in zwei Wochen in Sölden beginnenden Weltcupsaison 2024/25 keine Abfahrten. Die rekonvaleszente Sofia Goggia dagegen will beim Speed-Auftakt kurz vor Weihnachten zurückkehren.

SDA

«Keine Abfahrten, nicht diese Saison», kündigte der US-Skistar an einem Medientermin ihres Ausrüsters Atomic im österreichischen Bergheim an. Shiffrin war in der Vorsaison bei einem Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hart in den Fangnetzen gelandet. Nach einer sechswöchigen Verletzungspause hatte sie im Kampf um den Gesamtweltcup gegen Lara Gut-Behrami das Nachsehen.

In der kommenden Saison könnte Shiffrin als erste Skirennfahrerin die Marke von 100 Weltcupsiegen knacken. Aktuell steht die 29-jährige Amerikanerin bei 97 Erfolgen – elf vor dem vormaligen Rekordhalter Ingemar Stenmark. Ihr Fokus liege voll auf den Slaloms, den Riesenslaloms und den Super-Gs, von denen sie in diesem Winter alle neun bestreiten will, betonte Shiffrin.

Goggia plant Comeback vor Weihnachten

Die rekonvaleszente Olympiasiegerin Sofia Goggia will beim Speed-Auftakt kurz vor Weihnachten in den Weltcup zurückkehren. «Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen», sagte die 31-Jährige am Freitag am Medientag des italienischen Wintersportverbandes FISI in Mailand.

Goggia gewann bislang viermal den Abfahrtsweltcup und kürte sich 2018 in Pyeongchang zur Olympiasiegerin in ihrer stärksten Disziplin. In ihrer Laufbahn wurde sie jedoch wiederholt durch Verletzungen ausgebremst. Im Februar 2024 brach sich Goggia im Training das rechte Schienbein sowie den Schienbeinknöchel und musste die letzte Saison vorzeitig beenden.

sda