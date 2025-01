Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Franjo von Allmen hat seine Weltcup-Karriere im letzten Winter äusserst erfolgreich lanciert und fuhr im Januar 2024 im Super-G von Garmisch-Partenkirchen sogar auf Rang 3. In der laufenden Saison konnte der 23-jährige Berner noch eine Schippe drauflegen und fuhr sowohl in Gröden, als auch in Bormio auf Rang 2. In der Abfahrts-Disziplinenwertung liegt von Allmen hinter Teamkollege Marco Odermatt ebenfalls auf Rang 2.

Der Gesamtweltcupsieger und Ski-Dominator zeigte seine Qualitäten an der Seite von von Allmen aber schon vor dem Saisonstart. Der junge Berner stellte sich dem Emoji-Quiz von blue Sport – und hatte seine liebe Mühe. Da kam plötzlich Odermatt zu laufen und half seinem Kollegen bei einigen der Aufgaben. Selbst bei den schwierigsten Emoji-Rätseln konnte Odermatt glänzen – der Ski-Star ist eben nicht nur auf der Piste ein Überflieger.

