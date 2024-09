Odermatt und Caviezel glänzen als Synchronspringer 11.09.2024

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt schuftet mit seinen Schweizer Teamkollegen in Chile an der Fitness. Dabei glänzen die Ski-Asse auch abseits des Schnees.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Ski-Cracks bereiten sich in Chile auf die neue Saison vor.

Marco Odermatt und seine Kumpels glänzen nicht nur auf der Piste.

Auf Instagram posten sie fleissig Schnappschüsse aus dem Trainingscamp.

Erkennst du, welcher Hintern zu welchem Ski-Ass passt? Mehr anzeigen

Gino Caviezel postet am Montag auf Instagram ein Video, das zeigt, wie er gemeinsam mit Marco Odermatt einen Rückwärtssalto aus dem Stand macht. Sie tun dies so synchron, dass man meinen könnte, sie hätten noch nie etwas anderes getan. Abzug gibt es höchstens für die Landung (siehe Video oben).

Doch das ist noch lange nicht alles, was die Ski-Cracks zu bieten haben. Am Dienstag postet Odermatt auf Instagram Fotos, auf denen zu sehen ist, wie er mit Justin Murisier und Gino Caviezel ein Eisbad nimmt, dazu schreibt er: «Drei Enten frieren.» Auf dem ersten Bild lachen die drei Ski-Cracks in die Kamera, auf dem zweiten sieht man sie im eiskalten Wasser stehend von hinten, alle tragen sie eine kurze Badehose.

Welcher Po gehört zu welchem Ski-Ass?

Justin Murisier (links), Gino Caviezel (mitte) und Marco Odermatt nehmen ein Eisbad.

Screenshot: instagram.com/marcoodermatt

Und hier siehst du das Trio von hinten. Doch welcher Po gehört wem?

instagram.com/marcoodermatt

Bist du auf der Suche nach der Lösung eingefädelt? Macht es jetzt vielleicht Klick?

instagram.com/marcoodermatt

Wer noch immer auf der Suche nach dem perfekten Match ist, dem wollen wir nun auf die Sprünge helfen und das Ganze auflösen. Fokussiere dich auf die Kappen und du bist am Ziel angekommen.

Die Auflösung des Rätsels

Und hier gibt's die Auflösung: Achte auf die Kappen und du hast das Rätsel gelöst. Bildmontage

Das könnte dich auch interessieren

Odermatt über Hirscher-Comeback: «Coole Geschichte für den ganzen Skisport» 04.06.2024

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Die Top-Transfers der Super League Auch in der Schweiz dreht sich das Transfer-Karussell wieder. blue Sport hält sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 05.07.2024