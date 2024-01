Odermatt hält sich im ersten Training vornehm zurück und gibt keine Interviews

Marco Odermatt verliert im ersten Training in Kitzbühel fast zwei Sekunden auf den Schnellsten. Keystone

Beim ersten Training in Kitzbühel gehört Marco Odermatt klar nicht zu den Schnellsten. Er verliert fast zwei Sekunden auf den Trainingssieger Cameron Alexander.

Der Kanadier Cameron Alexander hat im ersten Abfahrtstraining für die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die Bestzeit erzielt. Alexander war am Dienstag auf der Streif in 1:57,06 Minuten 47 Hundertstel schneller als Otmar Striedinger. Mattia Casse belegt Rang 3.

Der Schweizer Dominator Marco Odermatt deckte seine Karten am Dienstag noch nicht auf. Mit fast zwei Sekunden Rückstand belegt er am Ende bloss den 14. Platz.

Mit dieser Zeit war Odermatt aber immer noch schneller als die anderen Schweizer. Stefan Rogentin und Justin Murisier belegen die Plätze 16 und 18. Gilles Roulin landet auf Rang 23.

Odermatt wollte nach dem Training keine Interviews geben. Er brauche Ruhe, schreibt «Blick». Anders Justin Murisier, der einen ersten Einblick auf die Piste gibt: «Letztes Jahr haben sie gesagt, dass es eine sehr einfache Version ist, so schön war die Piste präpariert. Dieses Jahr ist es noch besser, wirklich super. Für mich bleibt es Rock ‹n› Roll. Aber nicht so heftig wie früher.»

Am Mittwoch ist ein weiteres Training geplant. Ernst gilt es auf der Streif dann erstmals am Freitag, wenn die erste von zwei Abfahrten auf dem Programm stehen. Am Sonntag folgt dann noch der Slalom der Männer.

Das Klassement vom ersten Abfahrtstraining in Kitzbühel. FIS