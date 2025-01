Marco Odermatt ist am Chuenisbärgli in Adelboden unerwartet erst am Sonntag im Einsatz. Bild: Keystone

Die wetterbedingte Programmänderung für das Ski-Wochenende in Adelboden verärgert viele Riesenslalom-Fans. Marco Odermatt wendet sich mit aufmunternden Worten an seine Anhänger.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufgrund der Wetterprognosen entscheiden die Organisatoren des Weltcup in Adelboden, das Programm kurzfristig umzustellen.

Der Slalom wird vorgezogen und bereits am Samstag ausgetragen, der Riesenslalom findet erst am Sonntag statt. Weil die Tickets ihre Gültigkeit behalten und kein Umtausch möglich ist, stösst die Anpassung zahlreichen Odermatt-Fans sauer auf.

Odermatt meldet sich am Mittwoch auf Instagram mit aufmunternden Worten. Mehr anzeigen

Die Organisatoren in Adelboden stellen wetterbedingt das Programm für die Rennen vom kommenden Wochenende um. Der Slalom wird kurzfristig auf den Samstag vorgezogen, der Riesenslalom wird erst am Sonntag gefahren.

Die Anpassung stösst vielen Ski-Fans sauer auf. Denn die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Renntag, ein Umtausch ist nicht möglich. Und so dürften am Samstag zahlreiche Riesenslalom-Begeisterte, die in erster Linie für Überflieger Marco Odermatt ins Berner Oberland reisen, in die Röhre gucken.

Das Alternativprogramm lässt sich allerdings sehen. Das unterstreicht auch Marco Odermatt, der sich am Mittwoch auf Instagram mit aufmunternden Worten an seine Anhänger wendet. «Leider kann der Eine oder der Andere dieses Jahr am Riesenslalom nicht dabei sein», schreibt er in seiner Story und zeigt sich überzeugt: «Meine Slalom-Freunde werden am Samstag genauso Gas geben und eine gute Stimmung ist in Adelboden garantiert.»

In seiner Insta-Story wendet sich Marco Odermatt an seine Fans. Bild: Instagram

Videos aus dem Ressort

Odermatt und Gut-Behrami stauben ab – auch Xhaka erhält Auszeichnung Wie schon im Vorjahr werden die Skistars Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt zu den Schweizer Sportler des Jahres gewählt. Odermatt triumphiert zum vierten Mal in Serie. 06.01.2025