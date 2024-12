Katharina Huber stürzt schon vor dem ersten Tor 29.12.2024

So hat sich Katharina Huber ihren Auftritt beim Heimrennen in Semmering nicht vorgestellt. Die Österreicherin stürzt im Riesenslalom am Samstag schon vor dem ersten Tor und scheidet damit nach wenigen Sekunden aus.

Der Riesenslalom in Semmering ist für die Österreicherinnen einmal mehr ein Rennen zum Vergessen. Nur Julia Scheib kann als Sechste beim Heimrennen mit ihrem Auftritt zufrieden sein.

Ganz bitter verläuft das Rennen am Samstag für Katharina Huber. Die 29-Jährige kommt schon ins Straucheln, als sie sich aus dem Starthaus abstösst, und stürzt dann noch vor dem ersten Tor. So endet der 1. Lauf für Huber schon nach drei Sekunden.

Gewonnen wird der Riesenslalom von Federica Brignone. Die Italienerin siegt vor Sara Hector und Alice Robinson. Lara Gut-Behrami, nach dem 1. Lauf noch Zweite, vergibt eine Top-Platzierung nach einem groben Schnitzer und wird als beste Schweizerin Neunte.