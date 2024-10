Lindsey Vonn gewann in ihrer Karriere unter anderem zweimal WM-Gold und drei Olympia-Medaillen. Keystone

Marcel Hirscher ist womöglich nicht der einzige grosse Name, der in diesem Winter im Ski-Weltcup sein Comeback gibt. Auch Gerüchte um eine Rückkehr von Lindsey Vonn machen die Runde. Heute wird sie 40 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn trat 2019 vom Profisport zurück. Seit April dieses Jahres hat sie ein künstliches Kniegelenk.

Zuletzt gab es Spekulationen um ein mögliches Comeback der früheren Speed-Dominatorin. Nun hat Vonn die Gerüchte in den sozialen Medien weiter angeheizt.

Heute Freitag feiert die US-Amerikanerin ihren 40. Geburtstag. Mehr anzeigen

Im Dezember will Lindsey Vonn bei den Weltcup-Rennen in Beaver Creek als Vorläuferin antreten. Wird dieser Auftritt zum Startschuss des nächsten grossen Comebacks im Ski-Zirkus? Der «Blick» berichtete letzte Woche, dass die 82-fache Weltcup-Siegerin auch wieder Rennen bestreiten wolle, sollte sie mit dem Test in Colorado und ihrer Form zufrieden sein.

Vonn hatte ihre Karriere nach der WM 2019 wegen eines gravierenden Knieschadens beendet. Im April dieses Jahres hat sie ein künstliches Kniegelenk erhalten – und will es jetzt offenbar noch einmal wissen.

«Ich weiss nicht genau, was vor mir liegt»

Auf Instagram postet die vierfache Gesamtweltcupsiegerin Videos, die sie im Fitnessstudio und beim Skifahren zeigt. «Was macht mich glücklich? Skifahren!», schreibt sie. Oder auch: «Dankbar, zurück in den Bergen zu sein, wo ich die meiste Lust und meinen inneren Frieden fühle.»

In einem weiteren Post teilt Vonn auch Gedanken über ihr künstliches Kniegelenk. «Mein neues Knie ist jetzt ein Teil von mir. Ich habe das Gefühl, dass sich vor meinen Augen ein ganz neues Kapitel öffnet», schreibt die 40-Jährige zu einem Foto, das sie in Neuseeland beim Eisbaden zeigt.

Und sie heizt die Comeback-Gerüchte weiter an: «Die Dinge zu tun, die man gerne macht, ist wirklich ein Segen und ich sehe es nicht als selbstverständlich an. Ich weiss nicht genau, was vor mir liegt, aber ich weiss, dass ich gesund, glücklich und dankbar bin.»

Mit der Wildcard zurück in den Weltcup?

Kommt es im Ski-Weltcup nach Marcel Hirscher tatsächlich zur nächsten Sensations-Rückkehr? In Vonns Umfeld heisst es, sie habe sich noch nicht entschieden.

Klar ist aber, dass sie von der neuen Wildcard-Regel der FIS profitieren könnte. Diese ermöglicht ehemaligen Athletinnen und Athleten ein vereinfachtes Comeback. Ex-Stars wie Hirscher oder Vonn müssen nicht mehr in unterklassigen Rennen Punkte sammeln, um im Weltcup starten zu dürfen, sondern können von Wildcards profitieren.

Ob Vonn in ihrem Alter noch in der Lage ist, mit den besten Fahrerinnen mitzuhalten, ist dann eine ganz andere Frage. Heute Freitag feiert sie ihren 40. Geburtstag.

