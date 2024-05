YB-Sportchef Von Bergen bestätigt Gespräche mit Rahmen Wird Patrick Rahmen neuer Trainer der Young Boys? Der Winterthur-Coach und YB-Sportchef Steve von Bergen nehmen bei blue Sport Stellung zu den Gerüchten. 13.05.2024

Auf der Suche nach dem neuen Trainer könnten die Young Boys fündig geworden sein. Winterthur-Coach Patrick Rahmen bestätigt am Sonntag, dass er Gespräche mit den YB-Verantwortlichen geführt hat.

Obwohl YB auf Meisterkurs ist, wird Interimscoach Joël Magnin nach der Saison aber in seine Rolle als Coach des U21-Teams von YB zurückkehren.

Rahmen konnte Winti überraschend in die Championship Group führen, zuletzt gab es allerdings drei Niederlagen in Folge. Mehr anzeigen

Wie der «Blick» vergangene Woche berichtete, befinden sich die Young Boys und Patrick Rahmen in laufenden Verhandlungen. Unterschrieben sei noch nichts, aber ein Wechsel zu YB sei mittlerweile wahrscheinlicher als ein Verbleib in Winterthur, hiess es im Bericht.

Was ist da dran? YB-Sportchef Steve von Bergen nimmt am Samstag vor dem Spiel gegen Lugano (0:1) bei blue Sport Stellung zu den Gerüchten und bestätigt: «Wir haben mit Patrick Rahmen Gespräche geführt. Aber auch mit anderen Kandidaten. Es ist noch nichts unterschrieben.» Weitere Namen wolle er nicht kommentieren.

Am Sonntag äussert sich auch Rahmen selbst zu den Spekulationen. «Es wurde ja bestätigt, dass es Gespräche gibt. Also muss man nicht mehr dazu sagen», gibt sich der Winti-Coach bei blue Sport etwas verhalten. Zu «20 Minuten» sagt der 55-Jährige dann noch: «Wenn man Gespräche führt, dann führt man Gespräche, was dabei raus kommt, wird man dann sehen.»

Abgeneigt scheint Rahmen jedenfalls nicht zu sein. Nun will er zunächst aber mit Winterthur die Saison bestmöglich beenden. Der Traum von einer Europacup-Teilnahme erlitt am Sonntag mit dem 1:3 gegen den FC Zürich aber einen Dämpfer. Winti hat nun dreimal in Folge verloren.

Drei unglückliche Niederlagen in Folge

«Wir waren auch heute auf Augenhöhe mit dem Gegner. Es waren jetzt ein paar Spiele hintereinander, bei denen einfach das Resultat nicht gestimmt hat», ärgert sich Rahmen im Interview mit blue Sport über die jüngste Pleite. Die Leistung habe gestimmt. «Aber wenn du am Ende verlierst, kannst du nicht glücklich sein.»

Fünf Punkte beträgt Wintis Rückstand nun auf Platz 4, der zur Qualifikation für die Conference League berechtigt. Drei Spiele verbleiben im Kampf um Europa. Bei einem Wechsel nach Bern hätte Rahmen die Europacup-Teilnahme indes auf sicher. Er dürfte sogar von der Champions League träumen.