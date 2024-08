Hoarau zur YB-Krise: «Man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen» Guillaume Hoarau stürmte sechs Jahre lang für die Young Boys und feierte mit den Bernern grosse Erfolge. blue Sport hat die YB-Legende zur aktuellen Krise beim Schweizer Serienmeister befragt. 13.08.2024

Guillaume Hoarau stürmte sechs Jahre lang für die Young Boys und feierte mit den Bernern grosse Erfolge. blue Sport hat die YB-Legende zur aktuellen Krise beim Schweizer Serienmeister befragt.

Ronja Zeller und Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach fünf Super-League-Spielen warten die Young Boys nach wie vor auf den ersten Sieg. Nur GC hat bisher weniger Punkte gesammelt als der Schweizer Meister.

blue Sport hat bei YB-Legende Guillaume Hoarau nachgefragt, wie er die Situation einordnet und was es braucht, um auf die Siegesstrasse zurückzukehren. Mehr anzeigen

Fünf Spiele, zwei Punkte, kein Sieg – den Young Boys ist der Start in die neue Super-League-Saison gründlich missglückt. «Ich habe keine Erklärung dafür», zeigt sich Guillaume Hoarau im Gespräch mit blue Sport überrascht. Der langjährige YB-Stürmer weiss aber, dass jede Saison bei Null beginnt: «Man spricht oft von Zyklen. Und vielleicht ist YB an einem entscheidenden Punkt angekommen.»

Die Mannschaft habe sich im Sommer verändert, Spieler seien gekommen und gegangen. «Es ist eine neue Saison, neue Gesichter, ein neues Projekt. Es braucht Zeit, manchmal vergisst man das», sagt Hoarau. «Im Fussball kann man nicht einfach mit dem Finger schnipsen. Wenn es Probleme gibt, verschwinden die nicht von heute auf morgen.»

Vertrauen in die Vereinsführung

Die YB-Legende ist aber überzeugt, dass man gemeinsam wieder auf den richtigen Weg zurückfinden wird. «Es ist lange her, dass wir YB in dieser Position gesehen haben. Aber das ist nur der Anfang der Saison, die sehr, sehr lang ist. Ich kenne die YB-Familie ein wenig, sie haben sehr fähige Leute an der Spitze des Vereins. Ich denke, dass sie intern die richtigen Worte finden werden und es ihnen gelingen wird, den Auslöser zu finden.»

Darauf hofft nebst den YB-Fans auch Hoarau, der nach wie vor mit seinem Ex-Klub mitfiebert. «Die Mannschaften, für die ich gespielt habe, liegen mir am Herzen. Das ändert danach nichts an meinem Tag, es ändert nichts an meinem Leben», sagt der 40-Jährige. «Aber ich bevorzuge es, wenn YB gewinnt. Und wir werden YB wieder gewinnen sehen.»

Montandon: «Ich glaube nicht, dass Patrick Rahmen das Problem ist» YB kommt weiter nicht vom Fleck und wartet auch nach dem fünften Spiel der Saison auf den ersten Sieg. Ist der Trainer das Problem? blue Sport Experte Philippe Montandon verneint klar. 10.08.2024