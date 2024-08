Montandon: «Ich glaube nicht, dass Patrick Rahmen das Problem ist» YB kommt weiter nicht vom Fleck und wartet auch nach dem fünften Spiel der Saison auf den ersten Sieg. Ist der Trainer das Problem? blue Sport Experte Philippe Montandon verneint klar. 10.08.2024

YB kommt weiter nicht vom Fleck und wartet auch nach dem fünften Spiel der Saison auf den ersten Sieg. Ist Trainer Patrick Rahmen das Problem? blue Sport Experte Philippe Montandon verneint klar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB spielt gegen Yverdon 2:2 und hat nach fünf Spielen nur zwei Punkte auf dem Konto.

Patrick Rahmen hat letztmals am 14. April ein Spiel gewonnen, damals war er noch Trainer von Winterthur.

blue Sport Experte Philippe Montandon glaubt aber nicht, dass Rahmen zur Diskussion steht. Mehr anzeigen

Die mitgereisten Fans läuten die YB-Viertelstunde mit einem pompösen Feuerwerk ein. Da steht es noch 2:1 für YB. Kaum hört das Geknalle auf, schlägt Yverdon zu und erzielt den Ausgleich. 2:2, dabei bleibt es bis zum Schlusspfiff.

Zwei Punkte nach fünf Spielen, so schlecht ist YB noch überhaupt nie in eine Super-League-Saison gestartet. Und so stellen die Fans die Akteure nach der Partie zur Rede. Sandro Lauper hat Verständnis für die Reaktion der mitgereisten Fans.

Viel mehr ärgert sich Lauper über den Platzverweis von Mohamed Ali Camara: «Wir schwächen uns wie im ersten Spiel gegen Sion mit einer Roten Karte, die niemals passieren darf.» Zumal Camara mit dem Foul nicht einmal eine Chance vereitelt.

Patrick Rahmen hat das Gewinnen verlernt

YB weist nach fünf Partien ein Torverhältnis von 6:13 auf – weder vorne noch hinten passt viel zusammen. Der schwache Saisonstart wirft naturgemäss kein gutes Licht auf den Trainer.

Patrick Rahmen wechselte auf die neue Saison hin zu YB und hat mit den Bernern noch keinen Sieg eingetütet. Saisonübergreifend wartet er schon seit Mitte April auf einen Sieg – damals führte er Winterthur zu einem 1:0-Sieg gegen Absteiger Stade Lausanne-Ouchy. Es folgten nun saisonübergreifend 12 Spiele, in denen er nur 2 Punkte gewinnen konnte.

blue Sport Experte Philippe Montandon glaubt aber nicht, dass in Bern eine Trainerdiskussion entbrannt. «Ich glaube nicht, dass Patrick Rahmen das Problem ist. Dass er gute Arbeit leistet, das weiss man auch von den letzten Stationen.»

Wie Patrick Rahmen die aktuelle Lage anaylsiert, das hörst du im Video unten:

