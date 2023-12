Zubi: «Von Ballmoos hat geliefert» David von Ballmoos erhält im YB-Tor mal wieder eine Chance und weiss diese zu nutzen. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler ist gespannt, ob das Auswirkungen hat auf die Goalie-Hierarchie bei den Young Boys. 06.12.2023

YB-Coach Raphael Wicky sorgt am Mittwoch gegen Lausanne-Ouchy für eine Überraschung und stellt David von Ballmoos wieder ins Tor. Der zuletzt auf die Bank degradierte Keeper liefert und hält den Bernern den Sieg fest. Der Goalie-Kampf mit Anthony Racioppi ist neu lanciert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim 1:0-Sieg der Young Boys gegen Lausanne-Ouchy sitzt Stammgoalie Anthony Racioppi nur auf der Bank.

Die langjährige Nummer 1 David von Ballmoos kriegt eine Chance. YB-Coach Raphael Wicky erklärt, dass Racioppis Unsicherheiten zuletzt auch ihren Teil zum Entscheid beigetragen haben.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler ist gespannt, wie sich die Situation weiter entwickeln wird und sagt: «Mit diesen zwei Goalies kannst du im neuen Jahr nicht weitermachen. Du musst schauen, dass du einen verkaufen kannst.» Mehr anzeigen

Im September kam es bei den Young Boys zum grossen Goalie-Beben. Der Meister verkündete, dass David von Ballmoos nach seiner Rückkehr nach langer Knieverletzung nicht mehr die Nummer 1 ist. Anthony Racioppi blieb Stammgoalie und bestätigte seinen Status mit teils hervorragenden Leistungen.

Zuletzt schlich sich aber die eine oder andere Unsicherheit bei Racioppi ein. Und siehe da: Am Mittwoch steht gegen Lausanne-Ouchy wieder von Ballmoos im YB-Tor. Trainer Raphael Wicky bestätigt vor dem Spiel im Interview mit blue Sport, dass Racioppis Patzer «einer der Gründe» für den Wechsel zwischen den Pfosten ist.

«Wir zweifeln überhaupt nicht an seinen Qualitäten, aber es ist auch bei den Goalies eine Leistungsgesellschaft. Ich habe zwei absolute Top-Goalies und (Racioppi) hat zuletzt extrem viele Matches gespielt», erklärt Wicky. Für von Ballmoos sei es eine Chance, deutet der Coach an: «Jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich zu beweisen, wenn er von Anfang an spielt. Das gilt natürlich auch für von Ballmoos.»

Wicky: «Von Ballmoos hat die Chance, sich zu beweisen» 06.12.2023

Und der 28-Jährige weiss seine Chance zu nutzen. Mit einer starken Leistung hält gegen Schlusslicht Lausanne-Ouchy den 1:0-Sieg fest, mit dem YB die Tabellenführung zurückerobert. Mit von Ballmoos im Tor spielt YB auch endlich wieder ein Mal zu Null. Racioppi hatte in den letzten fünf Liga-Spielen immer mindestens ein Gegentor kassiert.

«Von Ballmoos hat geliefert», sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler nach dem Spiel gegen SLO. «Jetzt bin ich gespannt, was Wicky in Zukunft macht.» Schon am 8. Spieltag erhielt von Ballmoos eine Chance, musste nach der 1:2-Pleite gegen St.Gallen aber wieder Platz für Racioppi machen.

Zubi: YB sollte im Winter einen Goalie verkaufen

Und jetzt? Von Ballmoos sei eine Nummer 1 und eine wichtige Persönlichkeit in der Mannschaft, meint Zubi. «YB muss aufpassen», so der frühere Nati-Goalie schon vor dem Spiel im blue-Studio. «Mit diesen zwei Goalies kannst du im neuen Jahr nicht weitermachen. Du musst schauen, dass du einen verkaufen kannst.»

Racioppi ist vier Jahre jünger als von Ballmoos und hat einen höheren Marktwert. «Wenn du einen verkaufen kannst, ist es meiner Meinung nach Racioppi, der sehr viel gute Sachen gezeigt hat», sagt Zubi. «Von Ballmoos kannst du dann wieder als Nummer 1 nehmen, zudem hat YB noch Marvin Keller.» U21-Nati-Goalie Keller ist aktuell an Winterthur ausgeliehen.

Zubi: «YB muss schauen, dass sie einen Goalie verkaufen» 06.12.2023

Für die Zukunft ist YB zwischen den Pfosten ohnehin gerüstet. Doch wie sieht die Gegenwart aus? «Ich bin gespannt, wie YB das jetzt handhabt. Vor allem jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause», so Zubi.

Wartet auf von Ballmoos gleich die nächste Chance?

Am Wochenende kommt es zum Top-Spiel gegen St.Gallen, ehe nächste Woche das abschliessende Gruppenspiel in der Champions League gegen Leipzig auf dem Programm steht, bei dem es für YB um nichts mehr geht. Gut möglich also, dass von Ballmoos da eine weitere Chance erhält.

Heiss darauf wird der langjährige Stammkeeper auf jeden Fall sein. «Für mich war es speziell, wieder vor eigenem Publikum aufzulaufen. Es macht mich unheimlich stolz, vor der eigenen Kurve zu stehen. Es ist schön», so von Ballmoos am Mittwochabend im Interview mit blue Sport. «Ich konzentriere mich aufs Tagesgeschäft, aufs Training und versuche einfach bereit zu sein und jeden Tag besser zu werden. Ich kann noch so hoffen und beten, du musst einfach tagtäglich alles geben.»

David von Ballmoos: «Es macht mich stolz, vor der YB-Kurve zu stehen» 06.12.2023