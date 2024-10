Fabio Celestini und der FC Basel warten seit dem 25. August auf einen Liga-Sieg. Keystone

Basel gegen YB – vor nicht allzu langer Zeit war das noch der Titelkampf, am Sonntag ist es ein Duell zweier kriselnder Teams. YB-Coach Patrick Rahmen darf sich kaum eine weitere Niederlage erlauben. Aber auch in Basel gerät der Trainer unter Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt. Zuletzt gab es Niederlagen gegen Zürich und Luzern.

FCB-Präsident David Degen nimmt Trainer Fabio Celestini in die Pflicht.

Am Sonntag empfängt Basel die Young Boys, deren Trainer ebenfalls unter Druck steht. blue Sport überträgt die Partie live. Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr. Mehr anzeigen

Die Euphorie um die Rückkehr von Xherdan Shaqiri ist in Basel langsam aber sicher verpufft. Der FCB hat die letzten beiden Spiele verloren und droht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Besonders die zu Saisonbeginn so hochgelobte Angriffsmaschinerie ist ins Stocken geraten. Trotz des Zuzugs von Offensivkünstler Shaqiri. Seit 265 Ligaminuten warten die Bebbi auf einen Torerfolg.

«Wir haben in gewissen Spielen nicht die PS auf die Strasse gebracht, wie wir es hätten tun müssen», sagt FCB-Präsident David Degen dem SRF. Und macht Fabio Celestini Druck: «Wir müssen den Fokus wieder auf die Offensive legen, das war vor allem in den letzten zwei Spielen nicht gut. Der Trainer muss daran arbeiten und Lösungen präsentieren, das ist seine Aufgabe, das ist klar.»

FCB-Boss David Degen ist nicht zufrieden mit den letzten Auftritten seiner Mannschaft. Keystone

Die Mannschaft müsse wieder lernen, in jedem Spiel abzuliefern, so der FCB-Boss. «Wir spielen nicht international und können uns die ganze Woche aufs nächste Meisterschaftsspiel fokussieren. Das ist unsere Pflicht.» Abliefern konnte der FCB zuletzt weder gegen den FCZ (0:2) noch in Luzern (0:1). «Jetzt müssen wir es am Sonntag machen», wird Degen deutlich.

Schicksalsspiel für YB-Trainer Rahmen?

Am Sonntag kommt es in Basel zum Kassenschlager gegen Meister YB (16.30 Uhr live auf blue Sport). Früher war diese Affiche ein Duell um den Meistertitel, jetzt trifft der Siebte auf den Letzten der Super League. Die Berner konnten in dieser Saison erst ein Ligaspiel gewinnen. Zuletzt gab es zuhause ein 0:1 gegen GC und unter der Woche eine 0:5-Klatsche in Barcelona.

Noch geniesst Patrick Rahmen das Vertrauen der YB-Bosse. Doch wie lange noch? «Irgendwann hast du das Gefühl, die Reise ist irgendwie zu Ende. Die Mannschaft reagiert auf nichts», sagte blue Sport Experte Marcel Reif nach dem Barça-Spiel.

Möglich also, dass das Spiel in Basel zum Schicksalsspiel für Rahmen wird. Und auch für Celestini?

