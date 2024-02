Dominik Schmid: «Lugano hat uns in Einzelteile zerlegt»

Trotz später Aufholjagd und Barry-Doppelpack scheidet der FC Basel gegen Lugano aus dem Schweizer Cup aus. Abwehrspieler Dominik Schmid rügt die Leistung in der ersten Halbzeit, Trainer Celestini sieht auch Positives.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Spiel herrscht grosse Enttäuschung in den Reihen des FCB. Man sei «in die Einzelteile zerlegt worden», attestiert Abwehrspieler Dominik Schmid.

Trotz der bitteren Niederlage gibt es für den FC Basel aber auch Positives. Es sei ein «gutes Signal», dass die Mannschaft zurückkommen könne, sagt Trainer Celestini und will nun den vollen Fokus auf die Meisterschaft legen. Mehr anzeigen

Dank zwei späten Toren von Thierno Barry kämpft sich der FC Basel im Cup-Viertelfinale gegen Lugano spektakulär zurück, rettet sich in die Verlängerung und scheidet dann im Penaltyschiessen trotzdem aus.

Nach dem Spiel ist die Enttäuschung beim FCB gross. «Ich weiss nicht, was am heutigen Abend positiv ist», sagt ein bestürzter Dominik Schmid im Interview bei SRF.

Der 25-Jährige verschiesst im St. Jakob-Park den entscheidenden Penalty und ärgert sich nach der Niederlage, dass es überhaupt so weit gekommen ist. «In der ersten Halbzeit haben wir unterirdisch gespielt, Lugano hat uns fast in die Einzelteile zerlegt», so die ungefilterte Analyse des Abwehrspielers.

Fabio Celestini: «Ein gutes Signal»

Auch FCB-Trainer Fabio Celestini ist mit der Leistung im ersten Durchgang überhaupt nicht zufrieden: «Es ist in diesem Jahr zu viele Male passiert, dass wir in der ersten Halbzeit nicht mit der nötigen Energie gespielt haben. Ich weiss nicht, warum.»

Trotz der bitteren Niederlage lassen sich Trainer und Spieler dann doch noch einige positive Aspekte abringen. «Von der zweiten Halbzeit bis in die 120. Minute haben wir ein gutes Spiel gezeigt, umso schader, dass wir dann so verlieren», findet Schmid.

Auch Celestini schöpft aus dem zweiten Durchgang Hoffnung. «Es ist ein gutes Signal, dass die Mannschaft zurückkommen kann, auch nach so einer ersten Halbzeit», so der FCB-Trainer. «In der zweiten Halbzeit haben wir eine Mannschaft gesehen, die gekämpft hat und nicht aus dem Schweizer Cup ausscheiden wollte.»

Wegweisendes Spiel gegen Lausanne-Sport

Nach dem Cup-Aus gilt beim FCB voller Fokus auf die Meisterschaft. Man müsse jetzt unbedingt versuchen, über den Strich zu kommen, proklamiert Schmid. Auch Celestini gibt sich positiv: «In der Meisterschaft müssen wir probieren, die Saison zu retten. Am 1. November war der 6. Platz noch kein Thema. Jetzt ist er Thema.»

Als Nächstes steht für Basel in der Meisterschaft das Duell gegen Lausanne-Sport an. «Es wird richtig wichtig für uns, diese drei Punkte zu gewinnen» heizt Celestini vor dem wegweisenden Spiel am Wochenende an.

