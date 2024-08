FCSG-Präsident Hüppi: «Alles gewinnen ist nie eine Selbstverständlichkeit» 11.08.2024

Der FC St.Gallen legt mit seinem neuen Trainer Enrico Maassen einen starken Saisonstart hin und reiht zuletzt sechs Siege aneinander. Präsident Matthias Hüppi erklärt im Interview mit blue Sport, wieso das kein Zufall ist.

Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen fährt am Sonntag gegen GC wettbewerbsübergreifend den sechsten Sieg in Folge ein. Der Trainerwechsel von Peter Zeidler zu Enrico Maassen scheint der Mannschaft überhaupt keine Startschwierigkeiten zu bereiten.

Im Interview mit blue Sport erklärt FCSG-Präsident Matthias Hüppi, wieso das für ihn wenig überraschend kommt und macht klar, dass man den geglückten Start unter dem neuen Trainer nicht überbewerten will. Mehr anzeigen

Zwar muss der FC St.Gallen unter Enrico Maassen gleich im ersten Saisonspiel eine bittere Niederlage in Winterthur einstecken. Seither aber sind die Espen im Hoch und fahren am Sonntag gegen GC wettbewerbsübergreifend den sechsten Vollerfolg in Serie ein.

«Alles gewinnen ist nie eine Selbstverständlichkeit. Wir haben auch nicht alles gewonnen, aber danach sind wir in einen Lauf gekommen, der uns alle sehr freut und zusätzlich motiviert», freut sich Matthias Hüppi nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport.

Aus Sicht des 66-Jährigen setzt jedes positive Ergebnis Energie frei. «Das macht die tägliche Arbeit fürs Team einfacher», sagt Hüppi und spricht die Doppelbelastung durch Liga und Conference-League-Quali an, wo St.Gallen am kommenden Donnerstag in der dritten Quali-Runde erneut im Einsatz steht.

«Mit Momentaufnahmen kommen wir nicht weiter»

Dass der Trainerwechsel nach sechs Jahren von Peter Zeidler zu Enrico Maassen so gut gelingt, kommt für den FCSG-Präsidenten nicht überraschend. «Das hat auch mit dem Profil, das wir beschrieben haben, zu tun. Wir haben gewusst, dass wir die Arbeit von Peter Zeidler von der Spielidee und der Grundphilosophie her weitertreiben wollen», erklärt Hüppi. «Es kam nur ein Trainer infrage, der das auch verinnerlicht hat. Darum hat es auch eine gewisse Logik.»

Zudem seien andere Elemente dazu gekommen. «Die tägliche Arbeit hat sich natürlich auch verändert. Wenn das zur positiven Dynamik beiträgt, umso besser», so Hüppi. Überbewerten will man den guten Start aber nicht. «Beim FC St.Gallen ist das bekanntlich so, dass ein Trainer nie aufgrund von Einzelresultaten beurteilt wird oder von einer Serie von Resultaten. Wir stehen selbstverständlich zu dem Trainer, den wir ausgewählt haben für unseren Klub. Da ist ein Einzelspiel nur eine Momentaufnahme und mit Momentaufnahmen kommen wir grundsätzlich nicht weiter.»