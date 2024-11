Shaqiri: «Man sieht, dass ich wieder viel Freude am Fussball habe» 24.11.2024

Xherdan Shaqiri verwandelt gegen Servette einen Freistoss direkt, markiert zwei weitere Tore und schiesst Basel an die Tabellenspitze. Genug hat der Rückkehrer aber noch lange nicht: «In dieser Saison kann alles passieren.»

L. Betschart, J. Arnet Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit drei Toren schiesst Xherdan Shaqiri den FC Basel gegen Servette zum 3:1-Sieg. Damit stehen die Bebbi nach langer Zeit mal wieder ganz oben in der Super League.

«Jetzt ist es wichtig, dass wir so weitermachen. Dann kann in dieser Saison alles passieren», sagt der FCB-Star – und träumt damit wohl schon vom Meistertitel.

Fabio Celestini hat den FCB in einem Jahr vom letzten auf den ersten Platz geführt. «Ein unglaubliches Gefühl», so der Trainer. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri on fire! Der Rückkehrer markiert im Heimspiel gegen Servette drei Tore, entscheidet die Partie so im Alleingang und schiesst den FC Basel an die Tabellenspitze. Obwohl Shaqiri erst am 5. Super-League-Spieltag erstmals nach der Rückkehr wieder für den FCB aufgelaufen ist, ist er nach dem 15. Spieltag mit 12 Torbeteiligungen in 11 Partien bereits der Topskorer der Liga (5 Tore, 7 Assists).

«Es ist ein schöner Tag für uns. In den letzten Spielen gegen die Grossen hatten wir Schwierigkeiten, heute war es ein guter Test für uns. Ich bin froh, konnten wir den Match noch drehen», sagt Shaqiri nach dem Spiel im Interview mit blue Sport.

Erstmals seit seiner Rückkehr nach Basel kann der Ex-Nati-Star wieder ein Tor vor den eigenen Fans bejubeln. «Für mich war es wichtig, das erste Mal ein Tor in diesem wunderschönen Stadion zu schiessen», so der 33-Jährige.

Diese Emotionen zu erleben sei mit ein Grund für seine Rückkehr gewesen. Shaqiri: «Ich wollte unbedingt nach Hause kommen. Denn wenn man zu Hause ist, kann man über sich hinauswachsen. Man sieht bei mir, dass ich wieder sehr viel Freude am Fussball habe. Und mit dem FC Basel geht es auch wieder bergauf! Jetzt ist es wichtig, dass wir so weitermachen. Dann kann in dieser Saison alles passieren.»

Vom Schlusslicht zum Leader unter Celestini

Dank diesem Sieg steht der FCB zum ersten Mal seit gut drei Jahren an der Spitze der Super League. «Es ist sehr schön, wieder von der Spitze nach unten schauen zu können und mit dem FC Basel wieder ganz oben zu stehen», sagt Shaqiri. Es sei ein schöner Moment, den man geniessen dürfe. «Aber er ist nur eine Momentaufnahme. Das Schwierigste im Fussball ist es, die Konstanz zu halten und solange wie möglich da oben zu bleiben.»

Die Zahlen und Fakten zum Höhenflug des FCB. blue Sport

Von einem «unglaublichen Gefühl» spricht auch Fabio Celestini. Wir erinnern uns: Als Celestini vor ziemlich genau einem Jahr als Trainer übernommen hatte, war der FCB Tabellenletzter. «Nach vielen Wochen oder Jahren wieder Erster zu sein, ist unglaublich.»

FCB-Coach Celestini: «Shaqiri spricht viel auf dem Feld – und ist oft böse» 24.11.2024

Ein besonderes Lob gibt's vom FCB-Coach für seinen Superstar. «Xherdan ist ein wichtiger Spieler für uns. Nicht nur während den Spielen. Wir sehen ihn auch im Training und in der Garderobe. Seine Winner-Mentalität ist genau das, was unsere jungen Spieler brauchen», sagt Celestini. «Shaqiri ist unglaublich!»

Basel – Servette 3:1 Credit Suisse Super League // 15. Runde // Saison 24/25 24.11.2024