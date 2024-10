Mehmedi über Kutesa: «Wenn er weiter so performt, wird er ein Nati-Aufgebot kriegen» 28.10.2024

Servette weist den FC Zürich im Spitzenkampf der Super League in die Schranken und grüsst nach dem 3:1-Sieg im Letzigrund vom Leaderthron. Ein Grund für den Genfer Höhenflug: Dereck Kutesa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Servette gewinnt den Spitzenkampf beim FC Zürich mit 3:1 und übernimmt damit am 10. Spieltag der Super League die Tabellenführung.

Massgeblichen Anteil am Genfer Höhenflug hat Dereck Kutesa, der bereits sechs Liga-Treffer und damit mehr als jeder andere Spieler erzielt hat.

blue Sport Experte sieht beim Torjäger viel Potential und ist überzeugt: «Der Nationaltrainer wird das registrieren.» Mehr anzeigen

Dereck Kutesa präsentiert sich derzeit in absoluter Topform. Im Auswärtsspiel beim FC Zürich bringt der 26-Jährige seine Farben mit einem Doppelpack auf Kurs und legt so den Grundstein den 3:1-Erfolg, der den Servettiens die Tabellenführung einbringt.

«Im letzten Monat habe ich jeden Tag mehr Selbstvertrauen gesammelt. Ich arbeite in diese Richtung, mein Gefühl auf dem Platz ist gut», zeigt sich der Doppeltorschütze nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport zufrieden.

Kutesa: «Mein Gefühl auf dem Platz ist gut» 27.10.2024

«Dann gibt es an ihm kein Vorbeikommen»

In den bisherigen 10 Liga-Spielen dieser Saison markiert Kutesa sechs Treffer und damit so viele wie kein anderer Spieler der Liga. «Er ist im Moment der Spieler in der Super League, der den Unterschied ausmacht», lobt blue Sport Experte Admir Mehmedi und sieht viel Potential beim Angola-Schweizer: «Es wird einzig und alleine an ihm liegen. Bei ihm ist wichtig, dass er eine gewisse Konstanz in seine Leistung bringt. Aber wenn er weiterhin so performt, dann gibt es kein Vorbeikommen an ihm.»

Was bei Servette jetzt schon ist, kann aus Mehmedis Sicht auch in der Nationalmannschaft schon bald werden: «Der Nationaltrainer wird das registrieren. Ich gehe fest davon aus, dass Kutesa ein Aufgebot für unsere Nationalmannschaft bekommt.»

Die Highlights der Partie

Zürich – Servette 1:3 Credit Suisse Super League // 11. Runde // Saison 24/25 27.10.2024

