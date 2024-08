Mehmedi stichelt gegen Shaqiri: «Über den No-Look-Pass sagen wir lieber nichts»

Shaqiri: «Wäre super, wenn der Freistoss reingegangen wäre» Xherdan Shaqiri nach seiner FCB-Rückkehr im Interview bei blue Sport. 25.08.2024

Bei seinem ersten Einsatz als blue Sport Experte verfolgt Admir Mehmedi den Auftritt von Kumpel Xherdan Shaqiri gegen Yverdon ganz genau – und stichelt nach dem Schlusspfiff im Interview gegen den FCB-Rückkehrer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri kommt beim 3:0-Sieg des FC Basel gegen Yverdon zu seinem ersten Einsatz seit seiner Rückkehr.

Admir Mehmedi feiert zugleich seinen Einstand als Experte im Super-League-Studio von blue Sport.

Mehmedi beobachtet den Auftritt seines Kumpels genau. Dabei entgeht ihm auch eine missglückte Shaqiri-Aktion nicht. Mehr anzeigen

Admir Mehmedi feiert im Super-League-Studio seinen Einstand als neuer blue Sport Experte und beobachtet, wie Weggefährte Xherdan Shaqiri im St. Jakob-Park seinen ersten Einsatz für den FCB seit 4477 Tagen absolviert. Und als der Rückkehrer nach dem Schlusspfiff zum Interview erscheint, richtet Experte Mehmedi einige Worte direkt an den 32-Jährigen.

«Xherdan, wer hätte das gedacht. Ich als Experte und du zurück beim FC Basel. Glückwunsch zum Wechsel, zum ersten Einsatz und zum Sieg», sagt Mehmedi und fügt lachend an: «Über den No-Look-Pass sagen wir lieber nichts.»

«Ich brauche noch etwas Zeit»

Mehmedi spricht eine Aktion aus der 72. Minute an, als Shaqiri Teamkollege Gauto mit einem No-Look-Pass in die Tiefe lancieren will. Gauto aber steigt nicht darauf ein. «Ja, die Spieler müssen sich noch ein bisschen an mich gewöhnen. Das sieht man», entgegnet Shaqiri und grinst: «Aber für das erste Spiel ist es okay.»

Ohnehin ist die neue Basler Nummer 10 zufrieden mit seinem Einstand. «Ich hatte meine Aktionen. Ich habe länger nicht gespielt, von dem her brauche ich noch etwas Zeit. Aber ich hatte eine gute Woche mit der Mannschaft», sagt Shaqiri. Auf einen Konter in Richtung Mehmedi verzichtet er und glaubt: «Mit Admir habt ihr einen guten Experten geholt.»

