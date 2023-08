Spieltag 5: Karate-Kick, Traumtor und Schürpf-Cam Das Round-up zum 5. Spieltag der Super League. 28.08.2023

blue Sport kürt die elf besten Spieler des fünften Spieltags. Weil Lugano gegen Basel und YB-Ouchy auf Dezember verschoben sind, werden ausnahmsweise nur vier Spiele in die Wertung aufgenommen.

Tor

FC Luzern Pascal Loretz

Kann sich in der ersten Halbzeit gegen Shabani auszeichnen, sonst hat er kaum etwas zu tun. Der junge Goalie hält im fünften Spiel zum zweiten Mal die Null und schafft es bereits zum dritten Mal in unser Team der Runde.

Abwehr

FC St.Gallen Mattia Zanotti

Der Italiener ist bis zum Schluss ein nimmermüder Antreiber über seine Seite. Hat auch hinten alles im Griff.

Lausanne-Sport Noë Dussenne

Fünf Gegentore und trotzdem schafft es ein Lausanner Verteidiger ins Team der Runde? Noë Dussenne verdient sich diese Nominierung dank der zwei Tore, die er erzielt hat.

Lausanne-Sport – Winterthur 2:5 Credit Suisse Super League, 5. Runde, Saison 23/24 27.08.2023

FC Luzern Ismajl Beka

Beka steht sinnbildlich für die gesamte, solide Luzern-Verteidigung. Der 23-Jährige besticht durch seine starke, kämpferische Leistung.

FC Winterthur Adrian Gantenbein

Der Winterthurer darf sich beim 5:2-Kantersieg gegen Lausanne-Sport über seinen Premieren-Treffer in der Super League freuen. Abgezockt wie ein routinierter Stürmer trifft er zum 2:0. Das belohnen wir zusätzlich mit der Aufnahme in unser Team der Runde.

Mittelfeld

FC Zürich Antonio Marchesano

Erst auf die zweite Halbzeit eingewechselt, leitet Marchesano das Zürcher Offensivspiel. Er hat viel Pech bei seinem knappen Offside zum vermeintlichen 2:0.

FC Winterthur Matteo Di Giusto

Er ist das kreative Element im Mittelfeld des FC Winterthur und glänzt als doppelter Vorlagengeber. Ein Tor bleibt ihm verwehrt, Di Giusto trifft in der Anfangsphase nur den Pfosten.

FC Zürich Jonathan Okita

Okita erzielt das schönste Tor der Runde mit seinem Distanzschuss zum 1:0 gegen den FC St. Gallen. Dem Leader reicht es zwar nicht zum Sieg, Okita aber für das Team der Runde.

56. Minute: Okita überlistet Zigi mit einem Traumtor 26.08.2023

Grasshoppers Theo Corbeanu

GC verliert und Corbeanu bleibt ohne Skorerpunkt. Dennoch ist er für blue-Sport-Kommentator Marko Vucur der Man of the Match: «Der Kanadier war mit Abstand bester Mann auf dem Platz. Offensiv lief bei GC praktisch alles über den 21-Jährigen.» Auf die Expertise eines Marko Vucur vertrauen wir natürlich und nehmen Corbeanu in unser Team der Runde.

Angriff

Yverdon Sport Christopher Lungoyi

Wie er die gesamte Servette-Abwehr beim 1:0 vernascht, ist eine Augenweide. In der zweiten Halbzeit sorgt er mit dem 3:0 für die Entscheidung. Grosser Auftritt der Leihgabe von Juventus Turin.

Yverdon – Servette 4:1 Credit Suisse Super League, 5. Runde, Saison 23/24 26.08.2023

FC Winterthur Aldin Turkes

Der Rückkehrer trifft an alter Wirkungsstätte in Lausanne zur frühen Führung und ist ein wichtiger Teil der sackstarken Winti-Offensive an diesem Tag. Man hätte auch noch Samuel Ballet (Tor und Assist) oder Sayfallah Ltaief (zwei Joker-Tore) nominieren können, ja fast müssen. Winti begeistert in der Offensive so sehr, dass uns schlicht der Platz im Team der Runde ausgeht.

