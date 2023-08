Round up: Tore, Tore und noch mehr Tore Kurz und kompakt: Das gab zu reden am ersten Super-League-Spieltag der Saison 23/24. 07.08.2023

Die dritte Runde in der Super League ist vorbei. blue Sport kürt die elf besten Spieler des Spieltags. Vorhang auf!

Team der Runde

blue Sport

Tor

FC Luzern Pascal Loretz

Der 20-Jährige hat Marius Müller in der Innerschweiz schon fast vergessen lassen. Hielt gegen St. Gallen alles, was er halten konnte. Sogar einen Elfmeter. An ihm lag es definitiv nicht, dass Luzern die Partie aus der Hand gab.

Abwehr

Lausanne-Ouchy Lamine Gassama

Der 33-jährige Senegalese war ein Aktivposten auf der rechten Abwehrseite. Fast hätte er mit seinem Team drei Punkte gegen Servette geholt, doch Joker Patrick Pflücke rettete dem Vizemeister mit einem tollen Freistoss tief in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt.

Grasshoppers Kristers Tobers

Sehr stabiler Auftritt des lettischen Neuzugangs. Verteidigt auch in der Schlussphase einiges weg.

FC Zürich Nikola Katic

Der 26-jährige Kroate befindet sich in toller Frühform. Zusammen mit Fabio Daprelà und Lindrit Kamberi hatte man die gefährliche Lugano-Offensive gut im Griff. Seine Zweikampfquote von 65,4 Prozent spricht für sich.

Mittelfeld

FC St.Gallen Christian Witzig

Der 22-Jährige wirbelt wie gewohnt auf der linken Seite. Kein Zufall, dass es Witzig ist, der mit einem Schuss ausserhalb des Strafraums den Ausgleich für St.Gallen erzielt. Er ist (wie gewohnt) an vielen Aktionen seines Teams beteiligt.

Grasshoppers Giotto Morandi

Ein Tor und eine Vorlage – eiskalt vor dem Basler Tor und auch immer wieder anspielbar zwischen den Linien dank klugen Laufwegen.

Young Boys Lukasz Lakomy

In seinem ersten Startelfeinsatz für die Berner spielt der Pole so, als wäre er schon lange ein Teil des Teams. Das alleine zeigt, wie schnell sich der 22-Jährige integriert hat. Spycher & Co. scheinen wieder einen guten Griff auf dem Transfermarkt getätigt zu haben.

FC Winterthur Samuel Ballet

Dein Team verliert 2:5, aber du bist trotzdem einer der Besten auf dem Platz. Das fasst den Tag des 22-Jährigen gut zusammen. Immer wieder wurde Wintis Offensive dank ihm gefährlich. Sein Tor, ein Geniestreich. Ein starker Auftritt des ehemaligen YB-Juniors.

Angriff

FC Zürich Daniel Afriyie

Der Ghanaer führt den FCZ mit seinem Doppelpack gegen Lugano im Alleingang auf Siegeskurs. Der FCZ mit Präsident Ancillo Canepa sucht noch einen Neuner. Nach dem Auftritt des 22-Jährigen kann man sich fragen: Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?

Young Boys Silvere Ganvoula

Der Kongolese bekam das Vertrauen von Coach Raphael Wicky. Nach drei Minuten haute der 27-Jährige den Ball aus 20 Metern – aus dem Stand – in den Winkel. Ein Traumtor, welches mit einem Salto gebührend abgerundet wurde. Auch sonst stellte Ganvoula zusammen mit Sturmpartner Itten die gegnerische Defensive immer wieder vor Probleme.

Young Boys Joel Monteiro

Apropos Probleme. Diese bereitete auch Monteiro seinen Gegenspielern. Immer wieder konnte sich der 24-Jährige mit seinen Dribblings auf dem linken Flügel absetzen. Auch ein Tor konnte sich Monteiro gutschreiben lassen.