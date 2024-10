Wegmann: «Rahmen ist ein Bauernopfer» Für Michi Wegmann, Leiter Ressort Sport von blue News, ist der entlassene Patrick Rahmen nicht der Grund für die aktuelle Misere beim Meister. 08.10.2024

Patrick Rahmen muss bei YB gehen. Nach nur einem Ligasieg in neun Spielen wird der Trainer entlassen. Der Kommentar von Michael Wegmann, Ressortleiter Sport bei blue News.

Von Michael Wegmann Jan Arnet

Die 0:1-Niederlage in Basel war die berühmte Pleite zu viel. YB kann nicht mehr anders und entlässt Patrick Rahmen als Trainer.

Neun Spiele, sechs Punkte – so schlecht ist noch kein YB-Trainer in die Saison gestartet. Deshalb gibt es eigentlich keine Argumente, die für Patrick Rahmen sprechen. «Es ist eine Tatsache, dass wir in der Meisterschaft bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind», sagt Sportchef Steve von Bergen dazu.

Meiner Meinung nach ist Rahmen trotzdem das Bauernopfer, denn es waren die Verantwortlichen bei YB, welche die Mannschaft zusammengestellt haben und von ganz grossen Ambitionen und Titel geträumt haben.

Diese Mannschaft ist aber nicht so gut, wie die Vereinsführung meint. Wenn ein Sandro Lauper im Mittelfeld die Fäden ziehen soll und man sieht, wie er in Basel aufgetreten ist ... das kann es einfach nicht sein.

Patrick Rahmen hätte noch eine Chance verdient, um den Bock umzustossen. Mit diesem Team muss man sicher nicht auf dem letzten Platz stehen. Die Ambitionen, Erster oder Zweiter zu sein, sind aber auch fehl am Platz.

Jetzt übernimmt wieder Joël Magnin, der schon letzte Saison interimistisch eingesprungen war und YB noch zum Meistertitel führen konnte. Ob ihm das Kunststück ein zweites Mal gelingt? Mit diesem Kader unwahrscheinlich.