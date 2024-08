Reto Ziegler spricht über seine Comeback-Pläne und lobt Sions Chefetage 10.08.2024

Vier Spiele, drei Siege: Viel besser hätte Aufsteiger Sion nicht in die Saison starten können. Der verletzte Captain Reto Ziegler spricht mit blue Sport über seine Comebackpläne und sagt, was sein Team derzeit auszeichnet.

pat Patrick Lämmle

Der FC Sion schlägt am Samstag Winterthur 2:0 und grüsst zumindest über Nacht von der Tabellenspitze. Und das obwohl Captain Reto Ziegler verletzt ausfällt. Er brenne auf seine Rückkehr, denn es sei nicht einfach für ihn zuzuschauen. «Aber ich habe ein kleines Problem an den Adduktoren und will vor allem gesund zurückkommen und 100 Prozent fit sein. Darum muss ich geduldig bleiben.»

Mit seinem nächsten Einsatz wird er Walter Samuel als ältesten Feldspieler der Super League ablösen. Wann wird das sein? «Ich hoffe so schnell wie möglich», lässt sich Ziegler nicht wirklich in die Karten blicken.

Dass Sion so stark in die neue Saison gestartet ist, komme nicht von ungefähr, findet Ziegler. «Es ist wichtig, dass sie gemerkt haben, was wir für Spielertypen brauchen. Ich glaube, wir haben keine richtigen Stars in der Mannschaft, ich glaube wirklich, die Mannschaft ist der Star. Wir kämpfen füreinander. Die Mentalität ist wirklich sehr gut.»

Es sind lobende Worte in Richtung der Constantins. Glücklich ist Ziegler auch mit Didier Tholot. «Er ist ein super Trainer. Wir werden alles machen, dass er so lange wie möglich hier bleibt.» Solange Sion so fleissig Punkte sammelt wie zu Beginn der Saison, gibt es ohnehin keinen Handlungsbedarf. Spannend wird es im Wallis erst dann, wenn es einmal nicht so gut laufen sollte …