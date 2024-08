So tickt der neue FCB-Stürmer-Star Kevin Carlos Zwei Tage vor seinem Wechsel zum FCB besuchte blue Sport Stürmerstar Kevin Carlos am Neuenburgersee und sprach mit dem 23-jährigen Spanier über das Leben, die Familie und den Fussball. 23.08.2024

Lange hat es sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Kevin Carlos wechselt von Yverdon Sport zum FC Basel. blue Sport hat den spanischen Stürmer zwei Tage vor seinem grossen Wechsel zum Gespräch getroffen.

Redaktion blue Sport, Jüri Christen (Video) Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin Carlos wechselt per sofort von Yverdon-Sport zum FC Basel. Das gab der FCB am Freitagabend bekannt.

blue Sport hat am Donnerstag mit dem neuen FCB-Stürmerstar gesprochen und ihn über das Leben, die Familie und den Fussball ausgefragt. Mehr anzeigen

Der FC Basel verpflichtet den 23-jährigen Stürmer Kevin Carlos von Yverdon Sport. Der spanische Angreifer krönte sich in der vergangenen Saison mit 14 Toren – zusammen mit Luganos Zan Celar und St.Gallens Chadrac Akolo – zum Torschützenkönig der Super League.

blue Sport hat den spanischen Offensivspieler zwei Tage vor seinem grossen Transfer zum FCB am Neuenburgersee für ein Gespräch getroffen. Dabei verriet Carlos, was ihm seine Eltern schon als Kind beigebracht haben, weshalb ihm das so viel bedeutet und was ihn auf dem Fussballplatz am meisten auszeichnet (siehe Video oben).

«Meistens suche ich den Kontakt mit dem Innenverteidiger. Ich bin ein kräftiger Stürmer, der es mit grossgewachsenen Verteidigern aufnehmen kann», erklärte Carlos. Dafür sei viel Arbeit im Fitnessstudio nötig. Doch das reicht offenbar nicht. «Ich habe auch noch einen Fitnesscoach in Spanien», verrät der 23-Jährige, der weiss: «Meine Physis macht mich zu dem, was ich bin.»

Wie viele Tore Carlos in der kommenden Saison schiessen wird, darüber will der Spanier nicht sprechen. «Das bringt Unglück», meint der Angreifer. Darüber reden müsse man ohnehin nicht. «Man muss arbeiten. Wenn ich dem Team mit Toren helfen kann, dann ist das sehr befriedigend.»

Debüt ausgerechnet gegen Yverdon?

Der FC Basel spielt am Sonntag ausgerechnet gegen Carlos' Ex-Verein Yverdon Sport. Ob der Stürmer dabei direkt zum Einsatz kommt, ist allerdings fraglich. Sein Debüt geben dürfte hingegen FCB-Rückkehrer und Nati-Star Xherdan Shaqiri.

Die Partie startet am Sonntag um 16.30 Uhr. Auf blue Sport bist du live dabei.

