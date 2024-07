Renato Steffen stand an der EM eine Minute im Einsatz – für die Ausschüttung ist das aber irrelevant. Entscheidend sind die Anzahl Turnier-Tage. IMAGO/AFLOSPORT

Stellt ein Klub einen Spieler für die EM, bekommt dieser eine Abstellungsprämie der UEFA. In der Schweiz profitieren unter anderem Lugano, Basel und Luzern davon.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Fünf Super-League-Klubs hatten an der EM Spieler gestellt. Sie profitieren von Abstellungsprämien der UEFA.

Massgebend für die Ausschüttung sind die Kategorisierung der Liga und der Anzahl Turnier-Tage der Spieler. Der FC Lugano bekommt wegen Renato Steffen (Schweiz) und Zan Celar (Slowenien) rund 400'000 Franken – Spitzenwert in der Super League.

Der FC Basel profitiert von einer Auszahlung von ungefähr 160'000 Franken (Gabriel Sigua, Georgien). Im internationalen Vergleich ist Manchester City Spitzenreiter. Die Sky Blues erhalten 4,4 Millionen Euro. Mehr anzeigen

Die EM ist vorbei. Fünf Super-League-Klubs machen Kasse. Die UEFA schüttet den Superligisten, die einen EM-Spieler stellten, gemäss «Blick» 6670 Franken pro Turnier-Tag aus. Insgesamt schüttet die UEFA 140 Millionen Euro an Abstellungsprämien aus.

Am meisten Geld erhält in der Schweiz der FC Lugano. Mit Zan Celar (Slowenien) und Renato Steffen (Schweiz) waren zwei Luganesi an der EM im Einsatz. Insgesamt überweist die UEFA rund 400'000 Franken ins Tessin.

Der FC Basel bekommt 160'000 Franken. Gabriel Sigua war Teil der georgischen Achtelfinal-Fahrer. Die Hoppers kriegen wegen Amir Abrashi (Albanien) 140'000 Franken.

Auch der FC Luzern profitiert gemäss dem Artikel von der Prämie. Die Innerschweizer bekommen ungefähr 140'000 Franken für Ardon Jashari. Obschon der Mittelfeldspieler mittlerweile beim belgischen Spitzenklub Brügge unter Vertrag ist, erhält der FCL eine Zahlung, weil Jashari bis Ende Juni bei ihm angestellt war.

Servette kriegt Zahlung – die Frage ist, wieviel

Mit Bendeguz Bolla (Ungarn) war auch ein Servette-Spieler an der EM dabei. Wie viel Geld der Cupsieger bekommt, ist indes unklar. Bolla war bei Servette nur Leihspieler. Wann sein Leihvertrag endete, ist unbekannt und womöglich massgebend für die Ausschüttung.

Zudem stellt sich die Frage, welches Datum die UEFA als Ausscheidungsdatum des Nati-Gegners wertet. Die Ungaren hatten ihr letztes Spiel am 23. Juni (1:0-Sieg gegen Schottland). Erst am 26. Juni war dann klar, dass sie es nicht unter die besten vier Gruppendritten für den Achtelfinal schaffen. Das Team von Thomas Häberli dürfte einen Betrag zwischen 135'000 und 153'000 Franken bekommen.

Klubs aus Top-Ligen kassieren mehr

Für Klubs aus Top-Ligen schaut mehr Geld heraus. Die europäischen Ligen sind hinsichtlich der Ausschüttung bei der UEFA in Kategorien eingeteilt. Die Super League ist in Kategorie 2. Klubs aus Ligen der Kategorie 1 erhalten rund 10'000 Franken pro Spieler und Tag.

Gemäss «Kicker» fliessen rund 22 Millionen Euro an deutsche Klubs. Davon gehen 3,28 Millionen Euro an Bayern München, RB Leipzig kriegt 3,07 Millionen Euro, 2,8 Millionen Euro gehen an Bayer Leverkusen.

Grösster Profiteur auf internationaler Ebene ist Manchester City. Das Star-Ensemble um Trainer Pep Guardiola stellte gleich 14 Akteure. So kommen für die Sky Blues ungefähr 4,4 Millionen Franken zusammen.

Gianni Wyler nennt die Gründe: Deshalb kannst du dich auf den Super-League-Start freuen Kaum ist die EM vorbei, geht es in der Super League wieder rund. blue Sport Moderator Gianni Wyler nennt die Gründe, wieso du dich auf den anstehenden Saisonstart freuen darfst. 16.07.2024